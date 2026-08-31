Kristina Liutova startet bei US Open: Eines der größten Tennis-Talente

Julius Schamburg 31.08.2026 • 14:09 Uhr Am Montag sind bei den US Open alle Augen auf Kristina Liutova gerichtet. Die 16-jährige Russin gilt als eines der größten Talente in der Geschichte des Tennissports. SPORT1 stellt sie vor.

Kommt Kristina Liutova bei den in New York ganz groß raus? Die 16 Jahre alte Russin ist die erste Tennisspielerin des Jahrgangs 2010, die bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld steht – ein Talent, wie man es nur äußerst selten sieht. Ihr kometenhafter Aufstieg begann erst vor wenigen Wochen, im circa 1800 Kilometer entfernten Memphis.

Nach überstandener Qualifikation holte Liutova bei ihrem Hauptfeld-Debüt auf der WTA-Tour sensationell den Titel. Als sie den Matchball verwandelte, brach sie in Tränen aus. Der Verband schrieb auf X: „Ein Star ist geboren.“ Im Alter von 16 Jahren und 175 Tagen triumphierte Liutova als zweitjüngste Spielerin jemals, jünger war zuvor nur US-Star Coco Gauff (15 Jahre alt) bei ihrem Coup in Linz im Jahr 2019.

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US Open: Liutova fordert Olympiasiegerin Zheng

Durch den Turniersieg am 2. August sicherte sich Liutova ein Preisgeld in Höhe von 37.390 US-Dollar (circa 32.270 Euro). In der Weltrangliste kletterte die Teenagerin über einhundert Plätze (!) nach oben und wird seither auf Platz 125 geführt.

Nach einer dreiwöchigen Turnierpause folgten im Flushing-Meadows-Park drei hart umkämpfte Siege in der Qualifikation. In ihrem ersten Hauptfeldmatch auf der größten Bühne des Tennissports trifft Liutova am Montag im Stadium 17 auf die Chinesin Qinwen Zheng (17 Uhr MESZ). (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Zwar musste Zheng sich ebenfalls durch die Qualifikation kämpfen, doch die Chinesin ist im Tennis-Zirkus keine Unbekannte. 2024 holte sie bei den Olympischen Spielen in Paris sensationell die Goldmedaille, zuletzt lief allerdings nicht mehr viel zusammen – hinzu kamen Verletzungssorgen. Nach ihrer Erstrundenpleite bei den French Open 2026 brach Zheng auf der Pressekonferenz in Tränen aus.

Als Zheng dann am Freitag ihren Matchball in der letzten Qualifikationsrunde verwandelt hatte, ging sie emotional zu Boden. Die 23-Jährige war den Freudentränen nahe, feierte schon fast, als hätte sie das Turnier gewonnen. Das wird Liutova allerdings am Montag zu verhindern versuchen.

Serena Williams als Vorbild

Das in Moskau geborene Wunderkind war bereits 2022 bei den US Open am Start, damals allerdings als Zuschauerin. Im Alter von zwölf Jahren war es ihr Traum, Stars wie Rafael Nadal und vor allem Serena Williams live zu sehen. Akribisch machte sich die kleine Liutova Notizen. Vier Jahre später steht sie selbst im Rampenlicht.

Seit 2020 lebt Liutova in Redmond (Washington) und trainiert an der Gorin Tennis Academy. Dort wird sie von Ilya Osintsev und Tiago Campana trainiert, auch Gründer Vitaly Gorin (von 2006 bis 2011 Teil des Trainerstabs der russischen Davis-Cup-Mannschaft) behält das Riesentalent ganz genau im Auge.

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Liutovas „wundersame Reise“

Liutova, die nach ihrem Titelgewinn in Memphis von einer „wundersamen Reise“ sprach, verdankt ihre Erfolge auch ihrer Mutter: „Sie ist bei mir auf den Tennisplätzen, seit ich drei Jahre alt war. Sie hat mich in diese Welt gebracht und alles getan, was sie konnte, es war für sie sehr schwierig, und ich bin ihr unglaublich dankbar.“