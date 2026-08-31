Nach schwierigen Wochen hat die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka einen wichtigen Auftaktsieg bei den US Open eingefahren. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin schlug Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:2, 6:4. Die Zweifel an ihrer Form konnte Titelverteidigerin Sabalenka dabei aber nur teilweise ausräumen.
Sabalenkas Sieg für die Seele
Die Weltranglistenerste steht nach einer Krise in der zweiten Runde von New York.
Sabalenka müht sich in New York
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„Ich bin sehr zufrieden mit dem Level“, sagte sie dennoch nach der Partie im On-Court-Interview – und erklärte ihre Herangehensweise bei der Jagd auf den dritten Titel bei den US Open: „Ich konzentriere mich auf mich selbst und versuche, die Zeit in New York zu genießen.“
Sabalenka hatte zuletzt sowohl in Toronto als auch in Cincinnati jeweils eine bittere Pleite im Achtelfinale kassiert. Dabei hatte sich die 28-Jährige teilweise in bedenklicher Verfassung präsentiert.