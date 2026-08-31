Sabalenkas Sieg für die Seele

SID 31.08.2026 • 19:27 Uhr Die Weltranglistenerste steht nach einer Krise in der zweiten Runde von New York.

Nach schwierigen Wochen hat die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka einen wichtigen Auftaktsieg bei den US Open eingefahren. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin schlug Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:2, 6:4. Die Zweifel an ihrer Form konnte Titelverteidigerin Sabalenka dabei aber nur teilweise ausräumen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Level“, sagte sie dennoch nach der Partie im On-Court-Interview – und erklärte ihre Herangehensweise bei der Jagd auf den dritten Titel bei den US Open: „Ich konzentriere mich auf mich selbst und versuche, die Zeit in New York zu genießen.“