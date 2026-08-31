Carlos Alcaraz meldet sich eindrucksvoll zurück

SID 31.08.2026 • 22:04 Uhr Das lange verletzte Handgelenk macht dem Titelverteidiger offenbar keine Probleme. In drei Sätzen zieht er in die zweite Runde von New York ein.

Carlos Alcaraz wackelte nur ganz kurz, dann schaltete er in den Attacke-Modus und räumte einen Großteil der Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit aus: Der spanische Topstar hat bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback auf der größten Tennisbühne einen ungefährdeten Auftaktsieg bei den US Open gefeiert (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Gegen Roman Safiullin gewann Alcaraz viereinhalb Monate nach seinem letzten Einzel-Auftritt auf der Tour mit 6:4, 6:4, 6:4.

„Es waren sehr harte fünf Monate. Ich habe es sehr vermisst und bin glücklich“, sagte Alcaraz mit einem breiten Grinsen. „Ich hatte ein paar Zweifel, aber ich habe mich einfach auf mein Spiel fokussiert, und es auf mich zukommen zu lassen. Körperlich fühlte es sich ziemlich gut an.“

Alcaraz zum Auftakt der US Open nervös

Der Weltranglistendritte untermauerte damit seine gemeinsame Favoritenstellung mit dem an Nummer eins gesetzten Hamburger Alexander Zverev. In der zweiten Runde trifft er in New York auf Jaime Faria (Portugal).

Vor dem Turnier hatte Alcaraz eine für ihn ungewohnte Nervosität eingestanden – und zu Beginn der Partie gegen den Russen Safiullin war ihm die Anspannung tatsächlich anzumerken: Alcaraz begann mit einem Doppelfehler. Doch schnell bewies der siebenmalige Major-Sieger, dass ihn sein lange verletztes Handgelenk, das ihn die Teilnahme an den French Open und in Wimbledon gekostet hatte, nicht hemmte.

Alcaraz bewegte sich gut, er ließ seine mächtigen Vorhandschläge mit der gewohnten Geschwindigkeit über das Netz peitschen und zeigte nach gelungenen Aktionen sein schelmisches Lächeln. Safiullin, der vor dem Match als möglicher Stolperstein gegolten hatte, brachte ihn nur selten aus dem Konzept.

Alcaraz flitzte im Tanktop und mit seiner neuen langen Haarpracht über den Platz – die Freude über seine Rückkehr war ihm jederzeit anzusehen. Nach 2:21 Stunden verwandelte er seinen Matchball und ließ sich im Arthur Ashe Stadium feiern.

Für eine Überraschung sorgte am New Yorker Nachmittag der einstige Weltklassespieler Stefanos Tsitsipas. „Ich bin sprachlos, das ist ein fantastischer Start ins Turnier“, sagte der zweimalige Grand-Slam-Finalist aus Griechenland, nachdem er nach einer langen Leidenszeit mal wieder für positive Schlagzeilen gesorgt hatte. Tsitsipas schlug den französischen Geheimfavoriten Arthur Fils mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, 6:4.