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Sorge um Sinner vor US Open? Klinik-Besuch gibt Rätsel auf

Klinik-Rätsel um Sinner

Jannik Sinner muss sich in Italien behandeln lassen. Drohen ihm vor den US Open Verletzungsprobleme?
Alexander Zverev muss sich beim Rasenklassiker in Wimbledon mit dem zweiten Platz begnügen. In einer hochklassigen Partie zog er gegen Jannik Sinner den Kürzeren.
Moritz Thienen
Jannik Sinner muss sich in Italien behandeln lassen. Drohen ihm vor den US Open Verletzungsprobleme?

Müssen sich die italienischen Tennis-Fans Sorgen um Jannik Sinner machen? Drei Wochen vor den US Open (ab 23. August) musste sich die Nummer eins der Tennis-Welt offenbar stundenlang behandeln lassen. Wie schlimm die Probleme sind, ist aber noch offen.

Fakt ist: Sinner wurde von Reportern der italienischen Gazzetta dello Sport am Dienstagvormittag in einer orthopädischen Privatklinik in Mailand gesichtet – der Aufenthalt dort habe rund vier Stunden gedauert.

Pikant: Für den Termin soll extra sein Vertrauensarzt aus dem Urlaub zurückgekehrt sein, um bei der Untersuchung dabei zu sein.

In Kombination mit einem Detail aus der Vergangenheit geraten die Fans des Italieners deshalb jetzt zumindest ein wenig in Sorge: Bei einem Besuch bei J-Medical in Turin wurde Sinner jüngst mit einem Pflaster am Knie fotografiert.

US Open für Sinner wohl nicht in Gefahr

Viel Zeit bis zum Start der US Open bleibt nicht mehr: Schon Mitte August will Sinner beim Masters in Cincinnati aufschlagen. Das Hartplatz-Turnier ist traditionell eines der Highlights im Tennis-Kalender und der Härtetest für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

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Geht es nach der italienischen Sportzeitung sollen jedoch beide Turniere nicht in Gefahr sein, demnach sei die Untersuchung in Mailand eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

So soll die Nummer eins der Welt die Klinik am Dienstagmittag mit einem Lächeln verlassen haben und munter Autogramme geschrieben haben. Eine offizielle Auskunft des Sinner-Lagers gibt es derzeit noch nicht.

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