Tennisstar Carlos Alcaraz gibt bei den US Open sein lang erwartetes Comeback. Der Weltranglistenzweite aus Spanien hat wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung seit April kein Match mehr bestritten, bestätigte am Donnerstag aber seine Teilnahme beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 30. August). Alcaraz geht in New York als Titelverteidiger an den Start.
Tennis: Alcaraz kehrt bei US Open zurück
Der Weltranglistenzweite aus Spanien hat wegen seiner anhaltenden Handgelenksverletzung seit April kein Match mehr bestritten.
Carlos Alcaraz im Juli bei der Fußball-WM
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„Ich bin zurück“, sagte der Spanier in einem kurzen Video, das er in den sozialen Netzwerken verbreitete. Der 23-Jährige hatte zuletzt unter anderem die French Open und Wimbledon ausgelassen, auch bei der US-Open-Generalprobe in Cincinnati hatte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger gefehlt. Die US Open hat Alcaraz 2022 und 2025 gewonnen.