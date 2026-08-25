Tennis: Bewegende Abschiedsbotschaft von Wawrinka

In seiner Abschiedssaison wird Stan Wawrinka nicht mehr bei den US Open aufschlagen. Der 41-Jährige erhielt keine Wildcard für das Hauptfeld und meldete sich auch nicht für die Qualifikation an.
Bewegende Wawrinka-Botschaft
Am Dienstag reagierte der Champion von 2016 auf Instagram mit emotionalen Worten auf das verpasste Ticket. „Als ich zum ersten Mal aus einem kleinen Bauerndorf in der Schweiz in New York ankam, fühlte sich alles zu groß an“, schrieb er in seinem Post.
Mit Blick auf seine besondere Beziehung zur Metropole fügte Wawrinka hinzu: „Aber Jahr für Jahr wurde New York langsam zu einem meiner Lieblingsorte der Welt.“
„Forever New York“: Wawrinkas Abschiedsworte
Der Schweizer erinnerte auch an seinen größten Moment in Flushing Meadows. „Die US Open in der Stadt, die niemals schläft, zu gewinnen, wird für immer einer der größten Momente meines Lebens sein“, so Wawrinka. Er schloss seinen Beitrag mit den Worten: „Für immer dankbar. Für immer New York.“
Im vergangenen Monat hatte Wawrinka öffentlich bestätigt, dass er eine Main-Draw-Wildcard beantragt hatte, um ein letztes Grand-Slam-Match in New York zu spielen. Bereits im Dezember 2025 hatte er angekündigt, dass 2026 seine finale Saison werden solle.
Die Australian Open luden Wawrinka ein. Wimbledon gab ihm einen Platz im Hauptfeld und bei Roland Garros stand der Sieger von 2015 zunächst per Wildcard im Feld, ehe er nach dem Rückzug von Lorenzo Musetti sogar direkt hineinrutschte.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.