Tennisbälle vor US Open in der Kritik: Das sagen Djokovic, Zverev und Co.

Immer mehr Stars der Tour haben ein gemeinsames Reizthema: die Tennisbälle. Unregelmäßiger Filz, schwankendes Absprungverhalten, fehlerhafte Produktionen – und das ausgerechnet auf höchstem Niveau. Viele Profis sehen den Kipppunkt rund um die Corona-Zeit und sprechen von einer spürbaren Veränderung.
Tennis-Stars üben Ball-Kritik
„Wir waren uns alle einig, dass sich seit COVID etwas verändert hat. Es gab eine Veränderung, ohne Zweifel“, sagte der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic bei Ben Rothenbergs Substack „Bounces“.
Zverev: „Die Bälle sind einfach nicht kontrollierbar“
Alexander Zverev kritisierte nach seiner frühen Niederlage in Montreal (7:6, 2:6, 4:6 gegen Tallon Griekspoor) die dort verwendeten Wilson-Bälle: „Die Bälle sind einfach nicht kontrollierbar“, ärgerte sich der Deutsche. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
Brendan McIntyre, Kommunikationschef bei den US Open, wies die Vorwürfe zurück: „Wir glauben, dass die Performance der Bälle unübertroffen ist, und haben keinerlei Bedenken bei der Qualitätskontrolle.“
Auch US-Ikone Venus Williams sieht einen Qualitätsabfall: „Da sind viele Bälle, die an Qualität verloren haben – sogar ich kann das sehen.“
Tennis: US-Stars üben Kritik an den Bällen
Vor allem die Haltbarkeit steht in der Kritik. Jessica Pegula, Mitglied des WTA Player Council, sagte: „Wir haben so viel über diese verdammten Tennisbälle gesprochen.“ Und: „Sie halten einfach nicht.“
Taylor Fritz beklagte besonders die Unterschiede zwischen Trainingsbällen aus dem Handel und den Bällen auf der Tour. „Was bringt es, für ein Turnier zu trainieren, wenn der Ball, mit dem ich trainiere, komplett anders ist als der hier?“, fragte sich der US-Amerikaner: „Wenn ich auf die Dose schaue und sie oben Papier hat, weiß ich sofort, dass es nicht der Ball ist.“
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.