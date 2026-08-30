Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
HOCKEY
TENNIS
3. LIGA
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Grand Slams>

US Open: Tennis-Star beschwert sich über Cannabisgeruch

US Open: Beschwerde über Cannabisgeruch

Katie Boulter kritisiert bei der BBC Cannabisgeruch an den US-Open-Courts. Auch Novak Djokovic und Casper Ruud sprachen das Thema bereits an.
Carlos Alcaraz feiert nach langer Verletzungspause ausgerechnet bei den US Open sein Comeback. Boris Becker und Andrea Petkovic diskutieren im Podcast, ob der Zeitpunkt für den Spanier zu früh kommt.
SPORT1
Katie Boulter kritisiert bei der BBC Cannabisgeruch an den US-Open-Courts. Auch Novak Djokovic und Casper Ruud sprachen das Thema bereits an.

Katie Boulter geht mit einer ungewöhnlichen Beschwerde in die am Sonntag beginnenden US Open. Die britische Nummer eins sagte der BBC, sie werde auf der Anlage immer wieder vom Geruch nach Cannabis gestört. Die 60. der Weltrangliste trifft zum Auftakt auf die Amerikanerin Carol Lee. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

„Ich bin nicht wirklich ein Fan“, erklärte Boulter der BBC. „Ich habe diesen Geruch schon einmal während eines Matches wahrgenommen. Das ist etwas, das ich nicht riechen möchte. Ich versuche mich zu konzentrieren und offensichtlich reißt es mich aus meiner Blase.“

Boulter legte nach: „Darauf könnte man gut verzichten, wir brauchen keine Ablenkungen.“

Der Cannabisgeruch auf einzelnen Courts ist beim Grand Slam in New York seit 2021 ein wiederkehrendes Thema – seit der Legalisierung für über 21-Jährige.

Zwar ist der Konsum auf dem Turniergelände untersagt, als mögliche Ursache gelten jedoch die angrenzenden Bereiche des Corona Park. Auch Novak Djokovic und Casper Ruud hatten den Geruch bereits öffentlich kritisiert.

USTA will Rauchentwicklung eindämmen

Wie die BBC berichtet, arbeitet die USTA als Turnierveranstalter nach eigenen Angaben mit der örtlichen Polizei und dem Parkdienst zusammen, um das Rauchen in der Umgebung der Anlage zu reduzieren.

Ziel sei es, die Belastung an den Zugängen und rund um die Courts zu minimieren.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Für Spielerinnen wie Boulter bleibt das Thema damit ein Faktor, der die Konzentration im Match spürbar beeinflussen kann.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite