US Open heute: Djokovic und Co. live im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 30.08.2026 • 14:00 Uhr Bei den US Open geht es so richtig los. Unter anderem Novak Djokovic greift am Sonntag ins Geschehen ein - deutsche Fans müssen sich noch gedulden.

Zeit für die US Open! Mit dem Start des Einzel-Hauptfelds am heutigen Sonntag beginnt in Flushing Meadows das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison. Erstmals seit 2025 erstreckt sich die erste Runde über drei Tage bis Dienstag, bevor jeweils zwei Tage für die zweite und dritte Runde sowie für Achtelfinale und Viertelfinale folgen (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Auf dem Center Court beginnt die Day Session ab 18 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel von French-Open-Halbfinalistin Jessica Pegula gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse, ehe im Anschluss Daniil Medvedev auf den Franzosen Hugo Gaston trifft. Für die Night Session wird es dann spät: Ab 1 Uhr nachts (MESZ) fordert der Argentinier Mariano Navone den an Nummer vier gesetzten Novak Djokovic, bevor Venus Williams gegen Sofia Kenin ran muss.

US Open 2026: So können Sie die Spiele live verfolgen

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Für deutsche Fans bietet der erste Turniertag keine unmittelbare Beteiligung – dafür sorgen gleich mehrere britische Hoffnungsträger für Aufmerksamkeit: Cameron Norrie, Katie Boulter, Jacob Fearnley und Toby Samuel tragen am Eröffnungssonntag die britischen Hoffnungen in Flushing Meadows, wobei alle vier auf den Nebenplätzen gegen teils prominente Gegner antreten müssen.

US Open: Austragungsort und Uhrzeiten

Gespielt wird traditionell im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Flushing Meadows, wobei das Hauptstadion Arthur-Ashe-Stadion mit knapp 24.000 Plätzen als größtes Tennisstadion der Welt gilt.

Aufgrund der sechsstündigen Zeitverschiebung zwischen New York und Deutschland beginnen die Day Sessions hierzulande in der Regel um 17 bzw. 18 Uhr, während sich die Matches der Night Session bis in die frühen Morgenstunden ziehen können.

US Open: Die wichtigsten Partien am Sonntag im Überblick

Arthur-Ashe-Stadion (ab 18 Uhr): Jessica Pegula (USA/3) – Elena-Gabriela Ruse (ROU); Daniil Medvedev (7) – Hugo Gaston (FRA)

Jessica Pegula (USA/3) – Elena-Gabriela Ruse (ROU); Daniil Medvedev (7) – Hugo Gaston (FRA) Arthur-Ashe-Stadion (ab 1 Uhr nachts): Mariano Navone (ARG) – Novak Djokovic (SRB/4); Venus Williams (USA) – Sofia Kenin (USA)

Mariano Navone (ARG) – Novak Djokovic (SRB/4); Venus Williams (USA) – Sofia Kenin (USA) Louis-Armstrong-Stadion (ab 17 Uhr): Jasmine Paolini (ITA/19) – Veronika Erjavec (SLO); Coleman Wong (HKG) – Tommy Paul (USA/20)

Jasmine Paolini (ITA/19) – Veronika Erjavec (SLO); Coleman Wong (HKG) – Tommy Paul (USA/20) Louis-Armstrong-Stadion (ab 1 Uhr nachts): Talia Gibson (AUS) – Solana Sierra (ARG); Alexander Bublik (KAZ/15) – JJ Wolf (USA)

Talia Gibson (AUS) – Solana Sierra (ARG); Alexander Bublik (KAZ/15) – JJ Wolf (USA) Grandstand (ab 17 Uhr): Jiri Lehecka (CZE/18) – Pablo Carreno Busta (ESP); Marta Kostyuk (UKR/11) – Storm Hunter (AUS); Miomir Kecmanovic (SRB) – Denis Shapovalov (CAN)

Jiri Lehecka (CZE/18) – Pablo Carreno Busta (ESP); Marta Kostyuk (UKR/11) – Storm Hunter (AUS); Miomir Kecmanovic (SRB) – Denis Shapovalov (CAN) Grandstand (nicht vor 23 Uhr): Emma Navarro (USA/26) – Lois Boisson (FRA)

Emma Navarro (USA/26) – Lois Boisson (FRA) Court 5 (ab 17 Uhr): Cameron Norrie (GBR/29) – Luca Van Assche (FRA); Katie Boulter (GBR) – Carol Young Suh Lee (USA); Jacob Fearnley (GBR) – Martin Landaluce (ESP)

Cameron Norrie (GBR/29) – Luca Van Assche (FRA); Katie Boulter (GBR) – Carol Young Suh Lee (USA); Jacob Fearnley (GBR) – Martin Landaluce (ESP) Court 10 (ab 17 Uhr): Toby Samuel (GBR) – Tomas Machac (CZE)

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