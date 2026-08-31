US Open heute live: Korpatsch und Hanfmann im TV, Livestream und Ticker

SPORT1 31.08.2026 • 14:00 Uhr Bei den US Open steigen heute die ersten deutschen Spieler ins Hauptfeld ein. Während sich Alexander Zverev noch gedulden muss, greifen Tamara Korpatsch und Yannick Hanfmann zum Schläger.

Am zweiten Tag des Hauptfelds, Montag, dem 31. August 2026, ist die deutsche Beteiligung bei den US Open überschaubar: Von den insgesamt acht deutschen Profis im Einzel stehen heute nur zwei auf dem Platz.

Tamara Korpatsch trifft als deutsche Nummer eins bei den Frauen auf das österreichische Talent Lilli Tagger, während Yannick Hanfmann gegen den Chilenen Alejandro Tabilo antritt (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

US Open 2026: So können Sie die Spiele live verfolgen

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US Open: Schwierige Aufgabe für Deutsche Nummer eins

Für Korpatsch, aktuell die Nummer 48 der Weltrangliste, geht es frühestens um 17 Uhr deutscher Zeit auf Court 13 gegen die erst 18-jährige Lilli Tagger, die in diesem Jahr ihr Debüt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers feiert.

Die junge Österreicherin geht vermutlich selbstbewusst in die Partie: In den bisherigen beiden Aufeinandertreffen im Jahr 2025 behielt Tagger jeweils die Oberhand, zuletzt im Viertelfinale von Jiujiang.

Kurz darauf zog die Osttirolerin in ihr erstes WTA-Finale ein. Für Korpatsch, die bei den French Open 2026 mit dem Einzug in die zweite Runde ihr bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis erzielte, ist die Partie somit alles andere als ein Selbstläufer.

Hanfmann könnte Duell mit Zverev näher kommen

Auch Hanfmann hat mit Alejandro Tabilo einen unangenehmen Gegner vor der Brust: Der als Nummer 25 gesetzte Chilene siegte in zwei der bisherigen drei Duelle mit dem Karlsruher, unter anderem beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires und beim Masters in Rom.

Beide Spieler kommen dabei mit einer Enttäuschung aus Cincinnati nach New York: Tabilo schied dort in der zweiten Runde gegen Rafael Jodar aus, Hanfmann verlor ebenfalls in Runde zwei gegen den Franzosen Arthur Fils. Das Match auf Court 6 ist nicht vor dem frühen Nachmittag Ortszeit angesetzt.

Sollte Hanfmann gewinnen, könnte in Runde drei sogar ein rein deutsches Duell mit Alexander Zverev warten, der in der oberen Tabellenhälfte auf Tabilos Seite des Turnierbaums steht. Zverev wird in der Nacht auf Mittwoch ins Geschehen eingreifen, vermutlich nicht vor 2 Uhr deutscher Zeit.

Die wichtigsten deutschen Partien am Montag im Überblick

Tamara Korpatsch – Lilli Tagger (AUT): 17 Uhr Ortszeit, Court 13; Tagger führt im direkten Vergleich 2:0

17 Uhr Ortszeit, Court 13; Tagger führt im direkten Vergleich 2:0 Yannick Hanfmann – Alejandro Tabilo (CHI/25): Court 6, Zeit noch nicht final bestätigt; Tabilo führt im direkten Vergleich 2:1

Die weiteren Highlights bei den US Open:

Aryna Sabalenka (1) – Camila Osorio (COL)

Sinja Kraus (AUT) – Karolina Muchova (CZE/7)

Novak Djokovic (4) – Tallon Griekspoor (NED)

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