US Open: Sie spielte schon das Tennis-Double von Serena Williams

SPORT1 30.08.2026 • 20:58 Uhr Thea Frodin erhält bei den US Open eine Wildcard und trifft in der ersten Runde auf Elena Rybakina. Die 17-Jährige spielte einst das Double von Serena Williams in einem Netflix-Film.

Thea Frodin bekommt bei den US Open die große Bühne: Die 17 Jahre alte US-Amerikanerin erhielt von den Organisatoren eine Wildcard für das Hauptfeld und steht zum Auftakt direkt vor einer Mammutaufgabe: In Runde eins wartet die Elena Rybakina. Für Frodin, Jahrgang 2008, ist es der Sprung zu den Erwachsenen, nachdem sie sich im Juniorinnenbereich bereits in den Vordergrund gespielt hat.

Sportlich lieferte die Kalifornierin in dieser Saison schon das ein oder andere Ausrufezeichen: Bei den Australian Open erreichte sie in der Juniorinnen-Konkurrenz das Halbfinale, in Wimbledon schaffte sie es bei den Mädchen bis in die dritte Runde. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Frodin bewundert Serena Williams

Ihren Weg zum Tennis beschreibt Frodin wie folgt: „Ich habe diesen Sport durch meinen Vater entdeckt: Er hat als Junge oft gespielt und beschloss sofort, mich auf die Plätze in der Nähe meiner Schule mitzunehmen.“

Serena Williams ist dabei ihr Fixpunkt. „Sie kann unglaublich inspirieren“, sagte Frodin vor drei Jahren bei CBS, „auch, weil sie einen wahnsinnigen Siegeswillen hat: Das bewundere ich.“ Auch abseits des Courts hat Frodin eine besondere Verbindung zur 14-maligen Grand-Slam-Siegerin.

Im Jahr 2021 stand Frodin als Tennis-Double von Serena Williams für den Netflix-Film „King Richard“ vor der Kamera, in dem Will Smith den Vater Richard Williams spielte und dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. „Insgesamt war ich sechs Monate am Set“, erzählte Frodin damals und ergänzte: „Will Smith hat ein großes Talent, Bälle zuzuwerfen.“

Und was ihr erstes Hauptfeld-Match in der Damen-Konkurrenz bei einem Major angeht? „Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich weiß, dass das Tempo unweigerlich viel höher sein wird als in einem Jugendmatch, aber ich fühle mich körperlich, mental und von der Motivation her absolut bereit. Jedes Match wird eine Schlacht“, sagte Frodin auf der Pressekonferenz.

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