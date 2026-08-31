US Open: Tsitsipas gelingt riesige Überraschung - Mitfavorit raus!

SPORT1 31.08.2026 • 21:36 Uhr Mitfavorit Arthur Fils scheitert bei den US Open in seinem Auftaktmatch. Stefanos Tsitsipas schockt den Franzosen, der zuvor noch das Masters in Cincinnati gewonnen hatte.

Die US Open haben ihre nächste riesige Überraschung: Cincinnati-Sieger Arthur Fils ist gleich in Runde eins gescheitert. Der 22-Jährige unterlag Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:7 (3:7), 1:6, 4:6, obwohl er im zweiten Satz bereits zur 2:0-Satzführung aufgeschlagen hatte. Für Shootingstar Fils ein heftiger Rückschlag, da er beim letzten Grand Slam des Jahres, zum erweiterten Favoritenkreis gehört hatte.

Dabei sprach zunächst vieles für den Weltranglisten-11., doch mit voranschreitender Spieldauer wurde Tsitsipas immer, immer stärker. Die einstige Nummer drei der Welt, momentan nur noch an Position 53 geführt, kämpfte sich zurück und schockte den Franzosen. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Tsitsipas hatte im März noch 0:6, 1:6 gegen Fils verloren

Fils hatte vor dem Duell alle fünf bisherigen Vergleiche gewonnen und Tsitsipas vor fünf Monaten in Miami sogar 6:0, 6:1 deklassiert. Auch diesmal übernahm der Franzose nach kurzer Anlaufphase die Kontrolle und nahm Tsitsipas im ersten Satz mit dem einzigen Break zum 6:4 den Aufschlag ab. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Im zweiten Durchgang legte Fils sofort nach: Eine Doppelfehler-Serie und ein Vorhandfehler von Tsitsipas öffneten dem Franzosen die Tür zum frühen Break, er zog auf 3:0 davon. Doch beim Stand von 5:3, 15:0 kippte das Match – drei Fehler in Serie brachten Tsitsipas zurück, der im Tiebreak entschlossener agierte und mit starken Aufschlägen ausglich.

Der Druck zuvor war hoch gewesen. Trainer-Ikone Patrick Mouratoglou hatte Fils im Vorfeld als einen der Topkandidaten auf den Titel genannt: „Fils gehört zu den drei Favoriten.“

Fils zerhackt seinen Schläger

Nach dem verpassten Satzgewinn wirkte Fils angeschlagen. Die Fehler beim Franzosen häuften sich. Tsitsipas holte sich den Satz schließlich mit 6:1 und beendete ihn mit einem Ass durch die Mitte.

Fils, der von Ivan Cinkus und Tsitsipas‘ Ex-Trainer Goran Ivanisevic betreut wird, verschwand anschließend kurz in den Katakomben, fand aber auch danach keinen stabilen Rhythmus.

Zwar gelang ihm nach einem Wutausbruch samt zerhacktem Schläger kurzzeitig das Rebreak, doch beim Stand von 2:2 folgte der nächste Aufschlagverlust: zwei Vorhandfehler, ein Doppelfehler und ein Rückhandlob ins Aus bedeuteten das nächste Break. Tsitsipas ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und machte wenig später den Deckel drauf.

Das Masters 1000 in Cincinnati hatte Fils vor wenigen Tagen noch gewonnen – nun die bittere Auftaktniederlage. Tsitsipas hingegen scheint allmählich zu alter Stärke zurückzufinden.

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