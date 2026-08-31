US Open: Venus Williams scheitert in Runde eins

Aus für die „Alterspräsidentin“: Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams hat bei den US Open erwartungsgemäß die zweite Runde verpasst.
Venus Williams scheitert in Runde eins
Vor dem mit Spannung erwarteten Doppel-Auftritt an der Seite ihrer Schwester Serena (44) verlor die 46 Jahre alte US-Amerikanerin gegen ihre Landsfrau Sofia Kenin tief in der New Yorker Nacht 2:6, 6:7 (6:8).
Kurz nach zwei Uhr nachts war das Match nach 1:48 Stunden und einem Vorhandfehler von Williams zu Ende. Im Tiebreak hatte sie bereits 6:2 geführt, vergab aber vier Mal die Chance auf den Gewinn des zweiten Satzes.
Williams wartet seit 2021 auf zweite Runde bei Grand Slam
Seit 2021 hat es die US-Open-Siegerin von 2000 und 2001 nicht mehr in die zweite Runde eines Major-Turniers geschafft. Ab Donnerstag soll es für Williams aber zumindest in der Doppelkonkurrenz besser laufen.
Serena Williams, die zum ersten Mal seit vier Jahren wieder bei einem Grand-Slam-Turnier gemeinsam mit ihrer Schwester auf dem Platz stehen wird, verzichtet in New York – anders als noch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon – hingegen auf eine Teilnahme an der Einzelkonkurrenz.
Anfang Juni hatte die 23-malige Major-Siegerin überraschend ihr Comeback nach fast vier Jahren Pause angekündigt.