Wawrinka-Überraschung bei den US Open

SID 26.08.2026 • 18:00 Uhr Der Schweizer bekommt auf seiner Abschiedstournee eine unverhoffte Chance in New York.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka geht überraschend doch bei den US Open an den Start – nachdem er sich bereits von dem Turnier verabschiedet hatte. Der 41 Jahre alte Schweizer war bei der Vergabe der Wildcards von den Veranstaltern in New York zunächst nicht bedacht worden. Der verletzungsbedingte Rückzug des US-Amerikaners Patrick Kypson macht Wawrinkas letzten Auftritt in Flushing Meadows möglich.

Wawrinka, der seine letzte Saison spielt und das Topevent im Big Apple 2016 gewann, hatte sich am Dienstag mit warmen Worten beim Turnier, der Stadt New York und seinen Fans in der Metropole bedankt. „Diese Stadt hat mich herausgefordert. Sie hat mich angespornt“, schrieb er in den Sozialen Medien: „Sie hat etwas in mir zum Vorschein gebracht, was nur wenige Orte jemals schaffen. Hier habe ich einige der intensivsten Emotionen meiner Karriere erlebt.“ Er schloss seine Wort mit „für immer dankbar. Für immer New York.“