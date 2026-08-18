Djokovic erkennt sich in Sinner wieder

SID 18.08.2026 • 11:06 Uhr Novak Djokovic ist voll des Lobes für Tenniskollege Jannik Sinner und sieht viele Parallelen zwischen dem Italiener und sich selbst.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic sieht zahlreiche Parallelen zwischen sich und dem italienischen Tennisstar Jannik Sinner. „Ich erkenne mich in ihm wieder“, sagte der 39-Jährige in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera knapp zwei Wochen vor dem Start der 146. US Open (30. August bis 13. September) in New York.

„Wir mussten schnell erwachsen werden, weit weg von der Familie und unseren Angehörigen“, sagte Djokovic rückblickend. Beide seien in den Bergen aufgewachsen, Sinner in Südtirol, er selbst in Serbien. Beide hätten sich zunächst für den Skisport entschieden und ihre Familien im Alter von 13 Jahren verlassen, um ihre sportliche Karriere voranzutreiben.

Djokovic sieht viele Parallelen

Das Skifahren habe ihnen dabei wichtige Tennis-Grundlagen nähergebracht. „Es besteht kein Zweifel, dass es uns Beweglichkeit, Bewegungsabläufe und die Fähigkeit vermittelt hat, über jede Oberfläche zu gleiten. Die Beweglichkeit der Fußgelenke kommt ebenso vom Schnee wie Gleichgewicht und Koordination zwischen Ober- und Unterkörper“, erklärte Djokovic.

Doch vor allem die mentale Stärke des Weltranglistenersten, die gemeinhin als Djokovics größter Trumpf gilt, imponiert dem Serben. „Jannik gibt sich so wie ich niemals zufrieden. Er wacht jeden Morgen mit dem Wunsch auf, besser zu sein als am Tag zuvor“, so Djokovic. „Es gibt keinen Sieg, der diesen Hunger stillen kann, nicht einmal 24 Grand-Slam-Titel.“