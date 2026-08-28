Zverev erwartet fitten Alcaraz: "Viel an der Physis gearbeitet"

SID 28.08.2026 • 22:46 Uhr Alexander Zverev warnt vor dem zurückkehrenden Carlos Alcaraz. Dieser werde eine starke Physis mitbringen.

Handgelenk hin, fehlende Spielpraxis her: Alexander Zverev rechnet bei den US Open mit einem Carlos Alcaraz in Bestform. „Im ersten oder zweiten Match könnte er noch etwas angerostet sein. Aber sobald er da durch ist, wird er sicherlich hier ein Titelanwärter sein“, sagte die deutsche Nummer eins bei seiner Pressekonferenz vor dem Turnierstart in New York.

Titelverteidiger Alcaraz feiert in Flushing Meadows sein Comeback nach über vier Monaten Verletzungspause und ist hinter Zverev an Nummer zwei gesetzt. Die Rückkehr des Spaniers sei laut Zverev nicht mit seiner eigenen nach der schweren Fußverletzung im Halbfinale der French Open 2022 zu vergleichen.

„Eine Handgelenksverletzung ist nie etwas Einfaches. Aber ich habe mir damals diverse Bänder gerissen und zwei Knochen im Fuß gebrochen, wurde operiert. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um zurückzukommen“, sagte der French-Open-Sieger: „Carlos wird auf dem gleichen, wenn nicht auf einem besseren physischen Level als vorher sein, denn er hat in den vergangenen Monaten sehr viel an seiner Physis arbeiten können. Ich konnte hingegen damals kaum laufen.“

Der 29 Jahre alte Zverev, der in der ersten Runde auf den Italiener Lorenzo Sonego trifft, fühle sich besser als zuletzt bei den enttäuschenden Masters-Auftritten in Montreal und Cincinnati. „Ich bin sehr glücklich mit den Fortschritten, die ich gemacht habe in den letzten paar Wochen“, sagte er: „Ich finde, es wird von Tag zu Tag besser.“ Wie es dann aber im Turnier laufe, müsse sich zeigen.

„In Australien habe ich dieses Jahr im Training auch unfassbar schlecht gespielt, die ganze Woche davor. Und habe dann auch ein sehr schlechtes erstes Match gehabt“, sagte Zverev: „Dann bin ich ins Turnier reingekommen und es wurde besser und besser. Habe eine gute zweite Runde gehabt, gute dritte Runde gehabt und dann war ich halt im Turnier drin. Deswegen muss ich schauen, wie es hier sein wird.“

Bei den Australian Open verlor er damals dramatisch im Halbfinale – gegen den späteren Turniersieger Alcaraz, der danach die French Open und Wimbledon verletzt verpasste.