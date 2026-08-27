US Open: Liebingsgegner wartet: Losglück für Zverev

SID 27.08.2026 • 18:26 Uhr Alexander Zverev trifft zum Auftakt seiner Titelmission in New York auf einen Lieblingsgegner.

Ein Lieblingsgegner zum Start für Alexander Zverev: Der erstmals bei einem Grand Slam an Position eins gesetzte Paris-Sieger trifft zum Auftakt der US Open auf den Italiener Lorenzo Sonego, gegen den der Hamburger keines seiner sechs Duelle verloren hat. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag für das letzte Majorturnier des Jahres, das am Sonntag startet.

Zverev rutschte nach der verletzungsbedingten Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner in der Setzliste einen Platz hoch und peilt erneut ein Topergebnis an. In der zweiten Runde würde der Tokio-Olympiasieger auf den Franzosen Quentin Halys oder den Argentinier Facundo Diaz Acosta treffen. In Runde drei könnte Yannick Hanfmann warten. 2020 hatte Zverev im Arthur-Ashe-Stadium den Titel nur denkbar knapp verpasst.

Zverev im Losglück

In diesem Jahr zählt Titelverteidiger Carlos Alcaraz zu Zverevs Hauptkonkurrenten. Der siebenmalige Grand-Slam-Champion aus Spanien gibt in der US-Metropole sein vielbeachtetes Comeback und spielt zunächst gegen den Russen Roman Safiullin.

Von den weiteren deutschen Profis erwischte Hanfmann ein schweres Los. Der Karlsruher trifft auf den an Position 25 gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo. Tamara Korpatsch, die als deutsche Nummer eins ins Rennen geht, bekommt es mit der Österreicherin Lilli Tagger zu tun. Tatjana Maria spielt gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

Die Erstrundenmatches mit deutscher Beteiligung:

Alexander Zverev (Hamburg) – Lorenzo Sonego (Italien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) – Camilo Ugo Carabelli (Argentinien)

Jannik Hanfmann (Karlsruhe) – Alejandro Tabilo (Chile/Nr. 25)

Daniel Altmaier (Kempen) – Zachary Svajda (USA)

Tamara Korpatsch (Hamburg) – Lilli Tagger (Österreich)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Jelena Ostapenko (Lettland)

Eva Lys (Hamburg) – Qualifikantin

Ella Seidel (Hamburg) – Julija Starodubzewa (Ukraine)