Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TENNIS
DFB-POKAL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Alexander Zverev wechselt plötzlich die Schuhe

Zverev wechselt plötzlich die Schuhe

Alexander Zverev sorgt im dritten Satz gegen Quentin Halys für eine ungewöhnliche Unterbrechung.
Der Deutsche wehrt gegen Lorenzo Sonego das frühe Aus ab und setzt sich nach fast fünf Stunden in einem dramatischen Fünf-Satz-Match durch.
SPORT1
Alexander Zverev sorgt im dritten Satz gegen Quentin Halys für eine ungewöhnliche Unterbrechung.

Kuriose Szene im Zweitrundenmatch von Alexander Zverev bei den US Open (JETZT im LIVETICKER)! Dem deutschen Tennis-Star wurde im dritten Satz beim Stand von 2:4 und Breakball aus seiner Sicht gegen den Franzosen Quentin Halys gewährt, seine Schuhe zu wechseln.

„Die sind komplett nass“, kommentierte Dennis Heinemann bei Sporteurope.TV. Der Schuh hinterlasse „sogar Fußabdrücke auf dem Court“.

Kurz nach der Unterbrechung schnappte sich Zverev dann auch das Break und verkürzte auf 3:4. Den ersten Satz hatte die Nummer 1 mit 6:4 gewonnen, den zweiten mit 4:6 verloren.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Nach dem dritten Satz, den Zverev im Tiebreak wieder für sich entscheiden konnte, gingen Zverev und sein Kontrahent in die Kabine – vermutlich auch, um die durchtränkten Klamotten zu wechseln. Die Luftfeuchtigkeit in New York ist extrem hoch.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite