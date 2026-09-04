Alexander Zverev wechselt plötzlich die Schuhe

Kuriose Szene im Zweitrundenmatch von Alexander Zverev bei den US Open (JETZT im LIVETICKER)! Dem deutschen Tennis-Star wurde im dritten Satz beim Stand von 2:4 und Breakball aus seiner Sicht gegen den Franzosen Quentin Halys gewährt, seine Schuhe zu wechseln.
Zverev wechselt plötzlich die Schuhe
Alexander Zverev sorgt im dritten Satz gegen Quentin Halys für eine ungewöhnliche Unterbrechung.
„Die sind komplett nass“, kommentierte Dennis Heinemann bei Sporteurope.TV. Der Schuh hinterlasse „sogar Fußabdrücke auf dem Court“.
Kurz nach der Unterbrechung schnappte sich Zverev dann auch das Break und verkürzte auf 3:4. Den ersten Satz hatte die Nummer 1 mit 6:4 gewonnen, den zweiten mit 4:6 verloren.
Nach dem dritten Satz, den Zverev im Tiebreak wieder für sich entscheiden konnte, gingen Zverev und sein Kontrahent in die Kabine – vermutlich auch, um die durchtränkten Klamotten zu wechseln. Die Luftfeuchtigkeit in New York ist extrem hoch.