Alexander Zverev wechselt plötzlich die Schuhe

SPORT1 04.09.2026 • 06:03 Uhr Alexander Zverev sorgt im dritten Satz gegen Quentin Halys für eine ungewöhnliche Unterbrechung.

Kuriose Szene im Zweitrundenmatch von Alexander Zverev bei den US Open (JETZT im LIVETICKER)! Dem deutschen Tennis-Star wurde im dritten Satz beim Stand von 2:4 und Breakball aus seiner Sicht gegen den Franzosen Quentin Halys gewährt, seine Schuhe zu wechseln.

„Die sind komplett nass“, kommentierte Dennis Heinemann bei Sporteurope.TV. Der Schuh hinterlasse „sogar Fußabdrücke auf dem Court“.

Kurz nach der Unterbrechung schnappte sich Zverev dann auch das Break und verkürzte auf 3:4. Den ersten Satz hatte die Nummer 1 mit 6:4 gewonnen, den zweiten mit 4:6 verloren.