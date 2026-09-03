Aus in Runde zwei: Maria verpasst nächste Überraschung

SID 03.09.2026 • 22:51 Uhr Die erfahrene Tennisspielerin Tatjana Maria kommt bei den US Open einfach nicht über die zweite Runde hinaus.

Nach ihrem Sieg über die einstige French-Open-Gewinnerin Jeļena Ostapenko hat Tatjana Maria (39) bei den US Open eine weitere Überraschung verpasst. Gegen die 19 Jahre jüngere Tschechin Nikola Bartunkova musste sie sich trotz einer Satzführung mit 7:6 (7:5), 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Auch im 14. Anlauf gelang es Maria damit nicht, in die dritte Runde von New York einzuziehen.

Maria verpasste auch ein mögliches deutsches Duell mit Eva Lys, die später am Donnerstag auf die amtierende French-Open-Gewinnerin Mirra Andrejewa trifft.

Nach 2:09 Stunden war die umkämpfte Partie vor den Augen ihrer Familie verloren.

US Open: Tatjana Maria scheitert knapp

Maria (39), die in diesem Jahr das Finale von Eastbourne erreicht hatte, ist auch im Herbst ihrer Karriere immer wieder für ein Glanzlicht gut – so auch diesmal in New York.

Ihr Erstrundenmatch, das mehrfach unterbrochen worden war, gewann sie dank eines weitgehend fehlerlosen Auftritts gegen die an Position 30 gesetzte Lettin Ostapenko.

Auch gegen Bartunkova startete Maria gut, doch ab dem zweiten Satz zeigte die talentierte Tschechin ihre Qualität.