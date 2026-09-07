SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

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Rührende Geschichte hinter Armband

Ben Shelton trägt bei den US Open ein besonderes Armband. Dahinter steckt eine rührende Geschichte.
Ben Shelton lässt Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale der US Open keine Chance. Gegen den Griechen gewinnt der US-Amerikaner klar in drei Sätzen und trifft nun im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz.
SPORT1
Ben Shelton trägt bei den US Open ein besonderes Armband. Dahinter steckt eine rührende Geschichte.

Ben Shelton rückt bei den US Open nicht allein wegen seiner Auftritte auf dem Platz in den Mittelpunkt. Der US-Amerikaner trägt bei seinen Matches ein auffälliges Armband eines Mädchens, hinter dem eine persönliche Geschichte steht. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Kennengelernt hat Shelton die junge Taylor, die gegen Krebs kämpft, bei einem Stadionbesuch. Der Tennisprofi war dort, um seine Freundin Trinity Rodman zu unterstützen, die für Washington Spirit Fußball spielt. Taylor schenkte Shelton das Armband, der es anschließend auch auf dem Tennisplatz trug.

Seit der Begegnung begleitet ihn der kleine Gegenstand bei seinen Einsätzen im Turnier, den Shelton als seinen Glücksbringer betrachtet.

Shelton verbindet seine Auftritte bei einem der größten Grand-Slam-Turniere mit Taylors Geschenk und ihrer persönlichen Geschichte.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

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