SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Ben Shelton rückt bei den US Open nicht allein wegen seiner Auftritte auf dem Platz in den Mittelpunkt. Der US-Amerikaner trägt bei seinen Matches ein auffälliges Armband eines Mädchens, hinter dem eine persönliche Geschichte steht. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
Rührende Geschichte hinter Armband
Ben Shelton trägt bei den US Open ein besonderes Armband. Dahinter steckt eine rührende Geschichte.
Kennengelernt hat Shelton die junge Taylor, die gegen Krebs kämpft, bei einem Stadionbesuch. Der Tennisprofi war dort, um seine Freundin Trinity Rodman zu unterstützen, die für Washington Spirit Fußball spielt. Taylor schenkte Shelton das Armband, der es anschließend auch auf dem Tennisplatz trug.
Seit der Begegnung begleitet ihn der kleine Gegenstand bei seinen Einsätzen im Turnier, den Shelton als seinen Glücksbringer betrachtet.
Shelton verbindet seine Auftritte bei einem der größten Grand-Slam-Turniere mit Taylors Geschenk und ihrer persönlichen Geschichte.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.