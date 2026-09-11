Boateng bei Zverev-Match aufgetaucht

Nanu! Wer taucht denn hier bei den US-Open auf?

Alexander Zverev kämpft bei den US Open im Halbfinale um das Ticket für das Endspiel. Ein deutscher Ex-Weltmeister taucht völlig überraschend auf.

Das Halbfinale bei den US Open zwischen Alexander Zverev und Kharen Khachanov wollten sich auch viele Stars nicht entgehen lassen. So gab es im Arthur Ashe Stadium in New York auch eine Überraschung aus deutscher Sicht. Denn Jérôme Boateng wurde bereits in der Startphase des Matches im Publikum von den Kameras eingefangen.

Der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern und Weltmeister von 2014 hatte im September 2025 seine Karriere beendet und unterstützt nun Zverev. Zuletzt wurde der mittlerweile 38 Jahre alte Boateng vor allem bei Formel-1-Rennen gesichtet.

Jérôme Boateng besucht zurzeit viele Sportevents Jérôme Boateng besucht zurzeit viele Sportevents © IMAGO/Philippe Ruiz

Boateng schaut Zverev-Halbfinale

So war er im Dezember 2025 in Abu Dhabi an der Strecke oder im Juni in Monaco. Kommentator Matthias Stach wusste jedoch bei Sporteurope, dass der ehemalige Fußballer auch im Tennis durchaus zu Hause ist. „Er ist ganz groß im Spiel beim Padel“, sagte Stach über Boateng.

Neben ihm saß auch Fußball-Legende Ronaldo im Stadion. Auch Hollywood-Stars wie Matthew McConaughey sind vor Ort.

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