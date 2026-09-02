Die bisher verrückteste Story der US Open

SPORT1 02.09.2026 • 11:53 Uhr Wildcard-Inhaber Sebastian Gorzny steht bei den US Open als Nummer 731 der Welt vor seinem Zweitrundenmatch gegen Daniil Medvedev. Als Jugendlicher hätte eine Mücke beinahe sein Leben beendet.

Sebastian Gorzny hat bei den US Open früh für eine der größten Geschichten dieses Turniers gesorgt. Der 22‑Jährige, die Nummer 731 der ATP-Weltrangliste, startete bei seinem ersten Grand-Slam-Match gegen den Weltranglisten-38. Raphael Collignon (US Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Vier Stunden, fünf Sätze und fünf abgewehrte Matchbälle später war er in die zweite Runde eingezogen. Dennoch war das Spiel bei weitem nicht der größte Kampf, den der US-Amerikaner bisher zu führen hatte.

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Im Jahr 2019 war er nach einem Mückenstich bei den US-Meisterschaften der U16 in Kalamazoo (Michigan) an einer Gehirninfektion, erkrankt und lag anschließend vier Tage im Koma. „Ich wurde um 2 Uhr morgens eingeliefert und ins Koma versetzt – ich hatte eine Enzephalitis, es fühlte sich an, als würde etwas mein Gehirn fressen“, erklärte er. Nur rund zwei Monate nach dem Aufwachen habe er wieder Tennisbälle schlagen können.

„Ich hatte eine fünfprozentige Überlebenschance“

„Die Ärzte sagten meinen Eltern, ich hätte eine fünfprozentige Überlebenschance“, berichtete Gorzny der Gazzetta dello Sport. „Zum Glück fing ich wieder an zu atmen und erholte mich schnell. Diese Erfahrung hat mir eine neue Perspektive gegeben.“

Was blieb, waren zunächst erhebliche Krankenhausrechnungen. Kurzerhand wurde für den aufstrebenden Tennisspieler ein Spendenaufruf geteilt, an dem sich auch einige Gegenspieler des damals 15-Jährigen beteiligten. Insgesamt kamen so über 31.000 Dollar für ihn und seine Familie zusammen.

Und nun ein Erfolg auf der ganz großen Bühne. Einfacher werden Aufgaben bei einem Grand Slam aber bekanntlich nicht. In Runde zwei wartet jetzt die ehemalige Nummer 1 der Welt, Daniil Medvedev. Über die bevorstehende Aufgabe sagte Gorzny der Gazzetta: „Vor einer Woche habe ich ihn höchstens im TV gesehen.“

Die Wildcard für das Turnier hatte sich Gorzny erst über interne College-Playoffs erspielt, im entscheidenden Match gegen Trevor Svajda. Der 1,93 Meter große Rechtshänder spielt College-Tennis für die University of Texas und hatte bereits im Mai im NCAA-Halbfinale nach fünf abgewehrten Matchbällen gewonnen. Nach dem Lauf in New York wird Gorzny im nächsten ATP-Ranking-Update erstmals die Top 500 erreichen.

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