Filmreif: Einstige Williams-Darstellerin debütiert in New York

SID 02.09.2026 • 05:44 Uhr Thea Frodin verkörperte einst die US-Tennisikone - nun eifert sie Serena Williams auch auf dem Court nach.

Thea Frodin spielte einst im Kinofilm „King Richard“ die junge Serena Williams, nun schrieb sie selbst ein kinoreifes Märchen. Die talentierte US-Amerikanerin schaffte es schon im Alter von 17 Jahren in das Hauptfeld der US Open – und verkaufte sich dabei teuer. Frodin unterlag der Weltranglistenzweiten Jelena Rybakina mit 3:6 und 2:6.

Bereits im Kindesalter sammelte Frodin nicht nur im Tennis Erfahrungen, sondern auch in der Schauspielerei. Als Zwölfjährige fungierte sie in „King Richard“ als Stunt- und Bodydouble für die Schauspielerin Demi Singleton, die Serena Williams verkörperte.

Tennis: Frodin traf Williams bislang nicht

Ihr großes Idol habe sie bislang noch nicht getroffen, erklärte Frodin, dabei waren die Chancen gar nicht schlecht gewesen. Die Ikone Williams (44) schlägt in New York noch im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus auf.