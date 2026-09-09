Gauff entscheidet Krimi für sich

Coco Gauff zieht bei den US Open ins Halbfinale ein. In einem dramatischen Viertelfinale behält die US-Amerikanerin die Nerven - ganz anders sieht es bei Mirra Andreeva aus.

Zwei Matchbälle abgewehrt, Nervenstärke und Kampfgeist bewiesen! US-Star Coco Gauff ist bei den US Open als letzte Spielerin ins Halbfinale eingezogen.

Im bestens gefüllten Arthur Ashe Stadium setzte sich Gauff gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andreeva mit 2:6, 7:6 (9:7), 6:2 durch. Im Tiebreak des zweiten Satzes wehrte die 22-Jährige dabei zwei Matchbälle ab.

Coco Gauff steht bei den US Open im Halbfinale Coco Gauff steht bei den US Open im Halbfinale © IMAGO/EPA

US Open: Andreeva lässt ihrem Frust freien Lauf

Andreeva verlor in der Folge völlig die Nerven. Beim Stand von 1:1 und 30:30 setzte sie einen vermeintlich einfachen Schmetterball in die Netzwurzel. In der Folge kassierte sie das Break und warf frustriert ihren Schläger in Richtung der eigenen Bank.

Dabei traf sie ihre Tasche und ihre weiteren Schläger. Einige Rackets flogen in die Höhe, dabei wurde beinahe ein Kameramann getroffen. Danach lief für die junge Russin kaum noch etwas zusammen.

Gauff trifft im Halbfinale auf Elena Rybakina. Die Kasachin Rybakina steigt am Montag zur neuen Nummer eins im Damentennis auf.