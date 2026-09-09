Trotz Fehlstart - Neue Nummer eins im Damentennis!

Elena Rybakina kämpft sich bei den US Open ins Halbfinale. Damit steht fest: Es gibt ab Montag eine neue Nummer eins im Damentennis!

Elena Rybakina hat nicht nur ihr US-Open-Viertelfinale gewonnen, sondern wird ab Montag damit auch als neue Nummer eins der geführt.

Die Kasachin setzte sich in drei hart umkämpften Sätzen gegen die Chinesin Qinwen Zheng mit 3:6, 6:1, 6:4 durch.

Jelena Rybakina wird ab Montag als Nummer eins der WTA-Weltrangliste geführt Jelena Rybakina wird ab Montag als Nummer eins der WTA-Weltrangliste geführt © IMAGO/Shutterstock

US Open: Rybakina fightet sich ins Halbfinale

Gegen die Olympiasiegerin von Paris 2024 fand Rybakina nach verlorenem ersten Satz immer besser ins Spiel und dominierte das Spiel mit wuchtigen Schlägen von der Grundlinie. Der intensive Austausch nach Satz eins mit Trainer Stefano Vukov schien geholfen zu haben.

Im entscheidenden Durchgang behielt Rybakina schließlich die Nerven. Zheng unterlief beim Stand von 4:4 (40:A) im dritten Satz ein Doppelfehler, was das Break und auch die Vorentscheidung bedeutete.

Im Halbfinale geht es für Rybakina nun gegen French-Open-Siegerin .

Tennis: Rybakina löst Sabalenka ab

Rybakina wird also Aryna Sabalenka ablösen. Seit dem 21. Oktober 2024 thront die Belarussin an der Spitze. Ab Montag wird dann Rybakina erstmals in ihrer Karriere als Nummer eins des Rankings geführt.

„Es ist schwer in Worte zu fassen. Es war ein sehr schwieriges Match, ich war sehr nervös. Vielleicht war es nicht das allerhöchste Niveau, aber ich bin froh, dass ich mich durchgekämpft habe“, sagte Rybakina im Siegerinterview mit Andrea Petkovic.