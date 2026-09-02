Geburtstagsständchen und Bonusmatch: Monfils noch nicht satt

SID 02.09.2026 • 07:30 Uhr Zum 40. Geburtstag macht sich der Franzose auf seiner Abschiedstournee ein schönes Geschenk. Er darf in der zweiten Runde antreten.

Tennis-Showman Gaël Monfils hat sich an seinem 40. Geburtstag selbst ein Geschenk gemacht und seinen Abschied aus dem Profisport vorerst verschoben. Der Franzose gewann sein Auftaktmatch bei den US Open gegen Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay mit 2:6, 6:1, 6:2, 6:0. In Runde zwei wartet der an Position 14 gesetzte US-Amerikaner Learner Tien.

„Ihr sorgt hier immer für eine elektrische, unglaubliche Stimmung“, sagte Monfils im Platzinterview: „Lasst uns das in der zweiten Runde so weitermachen.“ Es war Monfils‘ erster Sieg bei einem Major-Turnier seit dem Erstrundenerfolg gegen Hubert Hurkacz in Wimbledon 2025. Zudem ist er erst der dritte Ü40-Spieler nach Ken Rosewall (42/1977) und Jimmy Connors (40/1992), der bei den US Open ein Match gewinnt.

US Open: Monfils überzeugt nach wackeligem Start

Monfils, der bei seinem letzten Grand-Slam-Auftritt eine Wildcard erhielt, begann wacklig, drehte das Match dann aber und verbeugte sich, nachdem er im vierten Satz einen sicheren Punkt mit einem Sprung in die Luft veredelt hatte. Das Publikum belohnte die Showeinlage nach der Partie mit einem „Happy Birthday“-Ständchen. Auch seine Ehefrau Elina Switolina, die selbst ebenfalls in der zweiten Runde steht, sang auf der Tribüne aus voller Kehle mit.