"Ihr seid ein Witz": Sabalenka schimpft über "Party"-Fragen

SPORT1 03.09.2026 • 05:50 Uhr Die belarussische Titelverteidigerin ist mit einer Frage zu ihren Freizeitaktivitäten überhaupt nicht einverstanden.

Auf diese Frage hatte Aryna Sabalenka offenbar überhaupt keine Lust. Als ein Journalist die Weltranglistenerste nach ihrem Einzug in die dritte Runde der US Open auf ihre Freizeitaktivitäten vor dem Turnier ansprechen wollte, fiel sie diesem ins Wort und übte heftige Kritik. „Ihr seid echt ein Witz. Partys, Spaß?, Warum sagt ihr so etwas überhaupt?“, fragte Sabalenka.

Der Journalist, der auf der Pressekonferenz an den Pranger gestellt wurde, hatte sich bei Sabalenka nach ihrer „Stimmung“ erkundigen wollen. „Jetzt, wo das Turnier angefangen hat. Letzte Woche gab es natürlich jede Menge Partys und Spaß und so weiter …“, sagte er – doch weiter kam er mit seiner Aussage nicht, weil Sabalenka dazwischen ging. „Warum denkt ihr überhaupt so etwas? Was ist das denn für eine Frage?“, schoss sie zurück. „Nur weil ich ein paar Aktivitäten mit Marken gepostet habe, denkt ihr schon, ich hätte gefeiert statt zu trainieren?“

Sabalenka überzeugt auf sportlicher Ebene

Es folgte ein Wortwechsel zwischen den beiden, der die Wogen nicht glätten konnte. Sabalenka reagierte mit einer sarkastischen Bemerkung und verlangte die nächste Frage, bevor sie noch einmal nachlegte. „Denkt nach, bevor ihr etwas sagt“, schimpfte sie in Richtung des Mannes. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

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Es war bereits der zweite angespannte Medienmoment für Sabalenka bei diesem Turnier. Schon in ihrer ersten Pressekonferenz der Woche hatte es ein verbales Reiben gegeben, als sie auf Fragen zu ihrer Energie und Herangehensweise angesprochen wurde. Auch dort reagierte sie spürbar empfindlich.

Sportlich läuft es für die Titelverteidigerin nach zuletzt großen Problemen aktuell gut. Mit Polina Jazenko hatte sie beim 6:1, 6:1 keine Probleme. Sabalenka ließ auf dem Court keine Zweifel aufkommen und zog nach weniger als einer Stunde in Runde drei ein. Der erste Satz war nach 24 Minuten entschieden, Jazenko fand gegen die Wucht von Aufschlag und Rückhand kaum Zugriff.

Die 22-jährige Qualifikantin stand erstmals in einem Grand-Slam-Hauptfeld, wurde von Sabalenka aber konsequent aus den Ballwechseln gedrängt. Mit dem Erfolg baute die 28-jährige Belarussin ihre Serie in New York auf 16 Siege in Folge aus und blieb auch im zweiten Match des Turniers ohne Satzverlust. In Runde drei trifft sie nun auf Kamilla Rakhimova.