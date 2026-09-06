Jovic gewinnt Duell der Toptalente – Osaka nun gegen Rybakina

SID 06.09.2026 • 05:04 Uhr Im Achtelfinale der US Open stehen am Montag mehrere Highlight-Matches auf dem Programm. Alexandra Eala ist nicht mehr im Rennen.

Iva Jovic hat das Duell der Toptalente gegen ihre Freundin Alexandra Eala für sich entschieden und zum ersten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Nach mehr als dreistündigem Kampf siegte die 18-jährige US-Amerikanerin 7:5, 3:6, 7:5 – danach fielen sich Jovic und Eala (Philippinen) auf dem Court um den Hals. Auch Naomi Osaka schaffte es nach einem Krimi in die nächste Runde.

Im gut gefüllten Arthur Ashe Stadium feierte Jovic ihren dritten Einzug in ein Grand-Slam-Achtelfinale. Auf sie wartet am Montag nun ein Highlight-Match gegen ihre Landsfrau Coco Gauff. Eala (21) verpasste es trotz der Unterstützung zahlreicher philippinischer Fans auf der Tribüne hingegen, wie in Wimbledon die Runde der besten 16 zu erreichen.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte Jovic im On-Court-Interview mit der deutschen Ex-Spielerin Andrea Petkovic: „Es fühlte sich an wie ein Marathon und ich habe ungefähr fünfmal den Verstand verloren während des Matches. Aber das war es wert.“

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Osaka setzte vor ihrem Match gegen Elise Mertens aus Belgien erwartungsgemäß das nächste Mode-Statement: Diesmal betrat sie die Arena in weiten grauen Klamotten. Anschließend hatte sie mit ihrer zähen Gegnerin große Probleme, biss sich aber mit 6:3, 3:6, 7:5 durch.