Klatsche in der ersten Runde: Jódar scheitert an „Lucky Loser“

SID 02.09.2026 • 23:15 Uhr Große Überraschung in New York: Der spanische Geheimfavorit findet überhaupt nicht ins Spiel und kassiert eine deutliche Niederlage.

Bittere Packung für den Top-Youngster: Der spanische Hoffnungsträger Rafael Jódar (19) ist bei den US Open völlig überraschend in der ersten Runde ausgeschieden. Jódar verlor gegen den „Lucky Loser“ Bu Yunchaokete aus China – beim 2:6, 1:6, 1:6 aus seiner Sicht war er völlig chancenlos.

Jódar gilt als eines der größten Talente im Männertennis. Bei den French Open schaffte er es dieses Jahr bereits ins Viertelfinale, wo er gegen den späteren Sieger Alexander Zverev verlor. Auch bei den US Open hätte möglicherweise ein Duell mit Zverev im Viertelfinale gewartet – doch Jódar fand überhaupt kein Mittel.