Deutscher Grand-Slam-Traum lebt weiter

Kevin Krawietz und Tim Pütz kämpfen sich bei den US Open durch einen echten Krimi. Das deutsche Doppel steht erneut im Halbfinale und darf weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Kevin Krawietz und Tim Pütz dürfen weiter vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel träumen.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel setzte sich in einem Krimi mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:7) gegen das an Position drei gesetzte Duo Marcelo Arévalo (El Salvador) und Mate Pavic (Kroatien) durch und zog zum zweiten Mal ins Halbfinale der US Open ein.

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den US Open erneut im Halbfinale Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den US Open erneut im Halbfinale © IMAGO/Hasenkopf

Krawietz/Pütz greifen erneut an

2024 hatten Krawietz und Pütz das Finale in New York in zwei Sätzen verloren. Im Kampf um das Endspiel bekommt es das Duo aus Coburg und Frankfurt mit Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) zu tun.

Der größte gemeinsame Erfolg von Krawietz/Pütz ist der Triumph bei den ATP Finals 2024. Krawietz ist zweimaliger French-Open-Sieger an der Seite seines früheren Partners Andreas Mies.

Krawietz und Pütz gehören zum Davis-Cup-Team von Bundestrainer Michael Kohlmann, das in der kommenden Woche in Halle/Westfalen gegen Kroatien um die Qualifikation für das Finalturnier im November in Bologna kämpft.