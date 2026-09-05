Krimi in New York: Williams-Schwestern verlieren bei Comeback

SID 05.09.2026 • 04:38 Uhr Hao-Ching Chan und Maya Joint werden an einem stimmungsvollen Abend zu Spielverderberinnen. Am Ende wird es dramatisch.

Serena und Venus Williams winkten mit einem versöhnlichen Lächeln ins Publikum, dann verließen sie nach einem kleinen Tennis-Drama das Arthur Ashe Stadium. Das mit Spannung erwartete Grand-Slam-Comeback der „Williams-Sisters“ im Doppel der US Open ist nach der ersten Runde schon wieder beendet. An einem stimmungsvollen Abend in New York verloren die beiden Tennis-Ikonen gegen Hao-Ching Chan (Taiwan) und die Australierin Maya Joint mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (7:10).

Die beiden US-Amerikanerinnen boten einen großen Kampf, konnten aber auch eine 5:0-Führung im entscheidenden Match-Tiebreak nicht zum Sieg nutzen. „Ich kann es nicht in Worte fassen. Sie sind beide meine Idole“, sagte Joint im Anschluss voller Respekt für die Gegnerinnen.

Um 19.15 Uhr Ortszeit hatten die 44-jährige Serena Williams und ihre zwei Jahre ältere Schwester Venus mit ihren rosa Tennistaschen über den Schultern die Arena betreten – das erste Mal seit vier Jahren sollten die beiden wieder für ein Match bei einem Major-Turnier auf dem Court stehen. Die Einlauf-Zeremonie kam für US-amerikanische Verhältnisse ein wenig unspektakulär daher, viele Fans hatten ihre Plätze zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht eingenommen.

Im Anschluss aber feuerten die Zuschauer ihre Idole lautstark an. Doch Joint, die Serena Williams schon in Wimbledon im Einzel bezwungen hatte, sicherte sich mit ihrer Partnerin den ersten Satz.

In den langen Ballwechseln konnten die Williams-Schwestern gut mithalten, doch vor allem im Returnspiel war ihnen die fehlende Matchpraxis anfangs anzusehen. Im zweiten Durchgang schlug das Heim-Duo, das auch immer wieder für spektakuläre Szenen sorgte, dennoch zurück. Nach dem 1:1-Satzausgleich bebte das Stadion – doch die Krönung blieb aus.

Die Williams-Schwestern zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen sie 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. Das erste Mal hatten sie 1997 auf Profi-Niveau gemeinsam auf dem Platz gestanden. Dieses Jahr schieden sie in Cincinnati in der ersten Runde aus.