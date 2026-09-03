Lys ohne Chance gegen Andrejewa

SID 04.09.2026 • 00:51 Uhr Als letzte deutsche Frau ist die Hamburgerin bei den US Open ausgeschieden.

Eva Lys blickte zunehmend ratlos ihren Schlägen hinterher, die einfach zu häufig im Aus landeten – von einer Sensation war die Tennisspielerin an diesem Abend in New York ein gutes Stück entfernt. Gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa verlor Lys eine einseitige Partie mit 0:6, 2:6. Nach dem Aus von Tatjana Maria zuvor schaffte es somit keine deutsche Frau in die dritte Runde der US Open.

Nach ihrem erlösenden Erstrundensieg gegen die Qualifikantin Gabriela Knutson inmitten einer schwierigen, von Verletzungen geprägten Saison war die 19 Jahre alte Russin deutlich zu stark. Nach nur 63 Minuten war Lys‘ Aus besiegelt.

„Eva ist eine schwierige Gegnerin, deswegen musste ich die ganze Zeit fokussiert und aggressiv bleiben“, sagte Andrejewa dennoch anerkennend: „Ich bin froh, dass ich es in zwei Sätzen durchgebracht habe.“

Sie sei nicht diejenige Spielerin, „die mit Druck rausgehen wird“, hatte Lys vor der Partie gesagt. Und auch, dass sie das Gefühl habe, solch große Spiele „langsam wieder für mich entscheiden“ zu können. Davon war zu Beginn aber wenig zu sehen, der einseitige erste Satz dauerte nur 20 Minuten. Danach aber wachte Lys auf und zeigte einige starke Schläge. Zur Freude des Publikums führte sie plötzlich mit 2:0 in den Spielen, ehe Andrejewa ihre Überlegenheit wieder ausspielte.