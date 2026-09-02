Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
TRANSFERMARKT
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TENNIS
DFB-POKAL
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Lys sieht Problem: "Tennis ist ein sehr privilegierter Sport"

Massive Kritik von Lys

Die Hamburgerin wünscht sich am Rande der US Open einen besseren Zugang zu ihrem Sport in Deutschland.
Lys hat eine klare Meinung
Lys hat eine klare Meinung
© picture-alliance/ZUMA Press Wire/SID/Marcin Cholewinski
SID
Die Hamburgerin wünscht sich am Rande der US Open einen besseren Zugang zu ihrem Sport in Deutschland.

Geht es nach Eva Lys, hat das deutsche Tennis ein entscheidendes Problem. „Tennis ist in Deutschland ein sehr, sehr privilegierter Sport und zugänglich meist nur für Menschen, die sich das auch leisten können“, sagte Eva Lys am Rande der US Open in New York, wo sie am Donnerstag ihr Zweitrundenmatch gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa bestreitet.

„Ich habe ganz viele Freunde, die jetzt studieren, die können sich das gar nicht mehr leisten, Tennis zu spielen“, berichtete Lys: „Ich habe das Thema schon ganz oft mit anderen deutschen Spielerinnen und Spielern aufgegriffen.“

„Die Energie ist hier einfach anders, wenn es um den Sport geht“

Wo es deutlich besser läuft? In den USA, findet Lys. „Es ist hier viel einfacher, Tennis zu spielen. Es ist viel zugänglicher“, sagte die Hamburgerin und wies auf zahlreiche kostenlos nutzbare Freiplätze in New York hin. „Ich muss da leider unser Land ein bisschen kritisieren. Die Energie ist hier einfach anders, wenn es um den Sport geht.“

Lys hatte zuletzt auch die Bedingungen in ihrer Heimatstadt Hamburg kritisiert. Die Professionalität sei dort für Spitzentennis „einfach nicht vorhanden“, monierte die 24-Jährige. Lys war deshalb laut eigener Aussage vor rund zwei Monaten nach Monaco gezogen, um dort von den besseren Trainingsbedingungen zu profitieren.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite