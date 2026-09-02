Lys sieht Problem: "Tennis ist ein sehr privilegierter Sport"

SID 02.09.2026 • 06:17 Uhr Die Hamburgerin wünscht sich am Rande der US Open einen besseren Zugang zu ihrem Sport in Deutschland.

Geht es nach Eva Lys, hat das deutsche Tennis ein entscheidendes Problem. „Tennis ist in Deutschland ein sehr, sehr privilegierter Sport und zugänglich meist nur für Menschen, die sich das auch leisten können“, sagte Eva Lys am Rande der US Open in New York, wo sie am Donnerstag ihr Zweitrundenmatch gegen die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa bestreitet.

„Ich habe ganz viele Freunde, die jetzt studieren, die können sich das gar nicht mehr leisten, Tennis zu spielen“, berichtete Lys: „Ich habe das Thema schon ganz oft mit anderen deutschen Spielerinnen und Spielern aufgegriffen.“

„Die Energie ist hier einfach anders, wenn es um den Sport geht“

Wo es deutlich besser läuft? In den USA, findet Lys. „Es ist hier viel einfacher, Tennis zu spielen. Es ist viel zugänglicher“, sagte die Hamburgerin und wies auf zahlreiche kostenlos nutzbare Freiplätze in New York hin. „Ich muss da leider unser Land ein bisschen kritisieren. Die Energie ist hier einfach anders, wenn es um den Sport geht.“