Lys trotzt dem Wetter - Seidel chancenlos

SID 01.09.2026 • 22:20 Uhr Eva Lys wird bei den US Open ihrer Favoritenrolle gerecht. Nun wartet womöglich die French-Open-Siegerin.

Auch der Regen und die extreme Schwüle in New York konnten Eva Lys nicht stoppen. Die deutsche Tennisspielerin hat nach einem bislang schwierigen Jahr einen erlösenden Erfolg bei den US Open gefeiert. Gegen die Qualifikantin Gabriela Knutson aus Tschechien reichte Lys eine ordentliche Leistung zum dritten Zweitrundeneinzug in New York in ihrer Karriere.

„Das ist ein ganz großer Sieg für mich“, sagte Lys bei Sporteurope.tv nach dem verdienten 6:3, 6:3: „Heute hat man gesehen, dass ich todesnervös reingekommen bin. Der zweite Satz war auch todesnervös, aber ich bin stolz auf mich selbst, dass ich meine Nerven behalten und meinen Spaß nicht verloren habe.“

Duell mit French-Open-Siegerin

Nach 72 Minuten verwandelte Lys ihren zweiten Matchball und ließ sich von den deutschen Fans auf Court 6 der Anlage in Flushing Meadows feiern. Auf Lys wartet nun am Donnerstag möglicherweise ein Highlightmatch gegen French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa (19). (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Begonnen hatte das Match mit rund vier Stunden Verzögerung. Der hartnäckige Regen vom Vormittag war zu diesem Zeitpunkt endlich verflogen, doch die Luftfeuchtigkeit blieb extrem hoch. Lys, die nach ihrem Durchbruch im Vorjahr im Jahr 2026 immer wieder mit ihrem Körper zu kämpfen gehabt hatte, kam mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht und bestrafte die Nachlässigkeiten der Nummer 184 der Welt.

Seidel chancenlos

Sie überstand dabei auch eine Schwächephase im zweiten Satz, in dem sie schnell mit 0:3 in den Spielen zurücklag. Der 24-Jährigen droht in näherer Zukunft ein Abrutschen aus den Top 100 des WTA-Rankings, weshalb der Sieg für sie besonders wichtig ist.

Für Ella Seidel, wie Lys Hamburgerin, verlief das Hauptrunden-Debüt in New York hingegen enttäuschend. Die 21-Jährige war gegen die Ukrainerin Julija Starodubzewa mit 2:6, 2:6 chancenlos. Seidel wartet damit weiter auf ihren ersten Erfolg bei einem der vier Grand Slams.