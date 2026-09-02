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Faustdicke US-Open-Überraschung: Auch Boris Becker verwundert

Faustdicke US-Open-Überraschung!

Rafael Jódar kassiert bei den US Open eine schockierende Niederlage gegen einen Lucky Loser. Auch Boris Becker ist vom Spielverlauf verwundert.
Die US Open 2026 stehen an. Hier gibt es die wichtigsten Infos und Fakten zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.
SPORT1
Rafael Jódar kassiert bei den US Open eine schockierende Niederlage gegen einen Lucky Loser. Auch Boris Becker ist vom Spielverlauf verwundert.

Shootingstar Rafael Jódar hat völlig überraschend sein Erstrundenmatch bei den US Open verloren. Der Spanier verlor gegen den Lucky Loser Yunchaokete Bu aus China mit 2:6, 1:6, 1:6!

Jódar, die Nummer 13 der Weltrangliste, holte gegen Bu (wohlgemerkt „nur“ die 124 im ATP-Ranking) lediglich vier Spiele.

US Open: Historische Niederlage für Jodar

Auch Boris Becker war von der Scoreline verwundert. Beim Stand von 2:6, 0:2 (40:15) setzte die deutsche Tennis-Ikone einen Tweet ab: „Stimmt etwas mit Jódar nicht?“, fragte sich Becker.

In der Tat wirkte der Spanier am Mittwoch nicht auf der Höhe. Er sorgte auch für einen unrühmlichen Rekord: Nach seiner Niederlage ist Jódar nun der höchstgesetzte Spieler in der Geschichte der US Open (an Position 12), der in der Open-Ära gegen einen Lucky Loser verloren hat.

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Bu, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein Hauptfeld-Match bei einem Grand Slam gewinnen könnte, trifft in der zweiten Runde auf Fabian Marozsan aus Ungarn oder den US-Amerikaner Michael Zheng.

Der Chinese war trotz einer Niederlage im letzten Qualifikations-Match erst kurzfristig ins Hauptfeld nachgerückt, nachdem der Australier Thanasi Kokkinakis seine Teilnahme am Turnier abgesagt hatte. „Ich bin unglaublich glücklich. Es sah einfach aus, aber in meinem Herzen sind gerade ganz viele Emotionen“, sagte der Überraschungssieger.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

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