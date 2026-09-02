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US Open: Dann spielt Alexander Zverev wieder

Nächste Nachtschicht für Zverev

Der Hamburger Alexander Zverev bleibt bei den US Open im späten Rhythmus.
Der Deutsche wehrt gegen Lorenzo Sonego das frühe Aus ab und setzt sich nach fast fünf Stunden in einem dramatischen Fünf-Satz-Match durch.
SID
Der Hamburger Alexander Zverev bleibt bei den US Open im späten Rhythmus.

Nach seinem Zittersieg zum Auftakt in die US Open wartet auf Alexander Zverev die nächste Nachtschicht. Erneut muss der topgesetzte Hamburger im zweiten Spiel der Night Session im Arthur Ashe Stadium ran.

Er trifft dort in der Nacht auf Freitag ab etwa 3 Uhr (MESZ/Sporteurope.tv und Sky) im Kampf um den Einzug in die dritte Runde auf den Franzosen Quentin Halys.

Zverev mühte sich in die nächste Runde

Bei seinem ersten Auftritt in New York hatte Zverev nach einem kraftraubenden Fünfsatz-Krimi gegen Lorenzo Sonego nur knapp ein überraschendes Aus abgewendet.

Auch Jan-Lennard Struff und Eva Lys spielen am Donnerstag, Tatjana Maria kämpft nach regenbedingten Verschiebungen noch am Mittwoch um den Einzug in die zweite Runde.

(US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

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