US Open: Dann spielt Alexander Zverev wieder

Nach seinem Zittersieg zum Auftakt in die US Open wartet auf Alexander Zverev die nächste Nachtschicht. Erneut muss der topgesetzte Hamburger im zweiten Spiel der Night Session im Arthur Ashe Stadium ran.
Nächste Nachtschicht für Zverev
Der Hamburger Alexander Zverev bleibt bei den US Open im späten Rhythmus.
Er trifft dort in der Nacht auf Freitag ab etwa 3 Uhr (MESZ/Sporteurope.tv und Sky) im Kampf um den Einzug in die dritte Runde auf den Franzosen Quentin Halys.
Zverev mühte sich in die nächste Runde
Bei seinem ersten Auftritt in New York hatte Zverev nach einem kraftraubenden Fünfsatz-Krimi gegen Lorenzo Sonego nur knapp ein überraschendes Aus abgewendet.
Auch Jan-Lennard Struff und Eva Lys spielen am Donnerstag, Tatjana Maria kämpft nach regenbedingten Verschiebungen noch am Mittwoch um den Einzug in die zweite Runde.