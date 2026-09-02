US Open: Dann spielt Alexander Zverev wieder

SID 02.09.2026 • 20:16 Uhr Der Hamburger Alexander Zverev bleibt bei den US Open im späten Rhythmus.

Nach seinem Zittersieg zum Auftakt in die US Open wartet auf Alexander Zverev die nächste Nachtschicht. Erneut muss der topgesetzte Hamburger im zweiten Spiel der Night Session im Arthur Ashe Stadium ran.

Er trifft dort in der Nacht auf Freitag ab etwa 3 Uhr (MESZ/Sporteurope.tv und Sky) im Kampf um den Einzug in die dritte Runde auf den Franzosen Quentin Halys.

Zverev mühte sich in die nächste Runde

Bei seinem ersten Auftritt in New York hatte Zverev nach einem kraftraubenden Fünfsatz-Krimi gegen Lorenzo Sonego nur knapp ein überraschendes Aus abgewendet.