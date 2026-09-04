Nummer 1103 der Welt sorgt für Sensation bei den US Open

Sensation bei den US Open! Rafael Matos und Orlando Luz sind bereits in der ersten Runde des Doppel-Wettbewerbs ausgeschieden. Das brasilianische Duo war an Position acht gesetzt und dominierte die Szene in den vergangenen Wochen. Nun scheiterten sie völlig überraschend an Brandon Carpico und Nikita Filin mit 6:4, 6:7 (5:7), 5:7 und sorgten damit für eine Seltenheit.
Sensation bei den US Open
Denn die Sieger aus den USA sind bisher in der Tenniswelt völlig unbekannt, durften beim Turnier nur aufgrund einer Wildcard teilnehmen und haben auf internationaler Bühne bislang noch nie für Schlagzeilen gesorgt. Carpico ist im Doppel die Nummer 1103 der Welt und erspielte laut ATP-Profil in seiner gesamten Karriere zuvor nur 2.798 Dollar. Sein Partner Filin wird als 739 geführt und hat bis heute immerhin 21.634 Dollar gesammelt.
US Open: Favorisiertes Doppel völlig überraschend gescheitert
Nun werden die beiden krassen Außenseiter mit einem riesigen Preisgeld belohnt. Durch den Einzug in die 2. Runde haben sie sich 42.838 Dollar gesichert.
Besonders bemerkenswert: Matos (Nummer 16 der Doppel-Weltrangliste) und Luz (Nummer 13) waren mit viel Rückenwind nach New York gereist. Die beiden hatten zuvor sowohl das Masters-Turnier in Montreal als auch das Masters in Cincinnati gewonnen und galten daher als eines der formstärksten Doppel auf der Tour. Umso größer ist die Verwunderung über das frühe Aus.