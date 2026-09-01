Osaka wieder mit Mode-Statement

SID 01.09.2026 • 06:38 Uhr Bei den US Open sorgt Naomi Osaka nach der nächsten Ehrung für Roger Federer mal wieder für einen modischen Hingucker.

Naomi Osaka hat ihre liebgewonnene Tradition der extravaganten Einlauf-Outfits auch bei den US Open fortgesetzt. In einem weiß-grauen Kleid mit Spezial-Musterung und Kapuze betrat die Turniersiegerin von 2019 und 2021 vor ihrer Erstrundenpartie gegen Anastassija Sacharowa das Arthur Ashe Stadium in New York.

Sportlich lief es für die Japanerin anschließend etwas holprig. Beim Sieg über die Russin musste Osaka zweimal in den Tiebreak, gewann 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Outfits als Markenzeichen von Osaka

Die extravaganten Auftritte gehören bei der aktuellen Nummer 13 der Weltrangliste längst zum Programm. Schon bei den Australian Open und den French Open hatte sie mit ihren Outfits für viel Aufsehen gesorgt.