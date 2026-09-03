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US Open: Osaka nach nächsten Mode-Auftritt weiter - Swiatek locker

Osaka nach nächstem Mode-Auftritt weiter

Naomi Osaka setzt eine liebgewonnene Tradition fort. Auch sportlich läuft es bei der Japanerin wieder rund.
Osaka im Spezial-Outfit
Osaka im Spezial-Outfit
© IMAGO/EPA
SID
Naomi Osaka setzt eine liebgewonnene Tradition fort. Auch sportlich läuft es bei der Japanerin wieder rund.

Naomi Osaka glänzt bei den US Open weiterhin nicht nur auf sportlicher Ebene. Vor ihrem Zweitrunden-Match in New York verwandelte die viermalige Grand-Slam-Siegerin das Arthur Ashe Stadium mal wieder in einen Laufsteg.

Im weißen Kleid mit Schleppe betrat sie die größte Tennisarena der Welt – dann bezwang sie ihre Gegnerin Katerina Siniakova aus Tschechien nach einem kleinen Wackler im zweiten Satz mit 6:3, 5:7, 6:1. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

US Open: Swiatek locker weiter

Osakas extravagante Auftritte sind auf der Grand-Slam-Bühne inzwischen Tradition. Vor ihrem Erstrundenmatch hatte die Japanerin mit einer modischen Hommage an Basketballstar Allen Iverson überrascht. Osaka hatte die US Open 2018 und 2020 gewonnen – nach schwierigen Jahren im Anschluss ist sie inzwischen zurück in der Weltspitze.

Dort befindet sich auch Iga Swiatek. Die Polin steht nach einem souveränen 6:3, 6:2 über Nadia Podoroska (Argentinien) ebenfalls in der dritten Runde.

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