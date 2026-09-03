US Open: Osaka nach nächsten Mode-Auftritt weiter - Swiatek locker

Naomi Osaka glänzt bei den US Open weiterhin nicht nur auf sportlicher Ebene. Vor ihrem Zweitrunden-Match in New York verwandelte die viermalige Grand-Slam-Siegerin das Arthur Ashe Stadium mal wieder in einen Laufsteg.
Osaka nach nächstem Mode-Auftritt weiter
Naomi Osaka setzt eine liebgewonnene Tradition fort. Auch sportlich läuft es bei der Japanerin wieder rund.
Osaka im Spezial-Outfit
© IMAGO/EPA
Im weißen Kleid mit Schleppe betrat sie die größte Tennisarena der Welt – dann bezwang sie ihre Gegnerin Katerina Siniakova aus Tschechien nach einem kleinen Wackler im zweiten Satz mit 6:3, 5:7, 6:1. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)
US Open: Swiatek locker weiter
Osakas extravagante Auftritte sind auf der Grand-Slam-Bühne inzwischen Tradition. Vor ihrem Erstrundenmatch hatte die Japanerin mit einer modischen Hommage an Basketballstar Allen Iverson überrascht. Osaka hatte die US Open 2018 und 2020 gewonnen – nach schwierigen Jahren im Anschluss ist sie inzwischen zurück in der Weltspitze.
Dort befindet sich auch Iga Swiatek. Die Polin steht nach einem souveränen 6:3, 6:2 über Nadia Podoroska (Argentinien) ebenfalls in der dritten Runde.
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