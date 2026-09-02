Paula Badosa offenbart: "Habe nur vier Stunden geschlafen"

SPORT1 02.09.2026 • 22:43 Uhr Paula Badosa zieht bei den US Open in die zweite Runde ein. Nachdem ihr Spiel am Vortag unterbrochen wurde, findet die Spanierin kaum Schlaf - meistert die Aufgabe aber dennoch.

Paula Badosa hat bei den US Open trotz 40 Tagen Wettkampfpause die zweite Runde erreicht. Die in New York geborene Spanierin setzte sich gegen Daria Kasatkina mit 6:1, 6:4 durch. Die Partie war am Dienstag nach drei vergebenen Matchbällen wegen Regens abgebrochen worden. 24 Stunden später brauchte Badosa zur Entscheidung nur noch rund zehn Minuten.

„Ehrlich gesagt, habe ich es furchtbar gefunden, in dieser Situation schlafen zu gehen. Ich habe nur vier Stunden geschlafen. Ich war sehr, sehr nervös“, offenbarte Badosa bei Movistar+. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

US Open: Badosa nutzt neunten Matchball

„Ich wusste, dass es ein bisschen von mir abhing, dass ich ganz nah am Ende war, und als Tennisspielerin habe ich immer gedacht, dass es am schwierigsten ist, Spiele zu beenden“, meinte die Spanierin in Anbetracht der langen Unterbrechung.

Von Beginn an diktierte die 28-Jährige den Rhythmus, nutzte die Schwächen im Aufschlagspiel ihrer Gegnerin konsequent aus. Kasatkina fand weder über den ersten Aufschlag noch über die Länge der Ballwechsel in den Matchplan. Badosa, trainiert von Pol Toledo und bekannt für ihre wuchtigen Grundschläge, nahm die Geschenke an.

Im zweiten Durchgang musste Badosa länger arbeiten, blieb aber in den entscheidenden Momenten stabil. Beim Stand von 5:4 (40:40) im zweiten Satz wurde die Partie dann wegen Regens unterbrochen und am Mittwoch fortgesetzt. Der neunte Matchball erlöste Badosa schließlich.

Für Badosa war es der erste offizielle Auftritt seit dem 24. Juli in Hamburg, nachdem sie nach einem Eingriff die Nordamerika-Vorbereitung verpasst hatte. In der Weltrangliste wird sie als Nummer 87 geführt. In der zweiten Runde wartet nun die US-Amerikanerin Coco Gauff.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN