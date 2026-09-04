"Realistischer werden": Becker nordet Lys nach Lehrstunde bei US Open ein

Vincent Wuttke 04.09.2026 • 20:04 Uhr Eva Lys muss bei den US Open eine Lehrstunde hinnehmen. Boris Becker stört sich an der Selbsteinschätzung der deutschen Hoffnung und wird deutlich.

Diese Lehrstunde hallt nach: Nach ihrem klaren Aus gegen Mirra Andreeva bei den US Open hat Eva Lys von der deutschen Tennis-Legende Boris Becker eine klare Empfehlung für den weiteren Weg bekommen. Ihm geht es vor allem um die Selbsteinschätzung der 24-Jährigen.

Die Rechtshänderin hatte in gerade einmal 63 Minuten gegen die French-Open-Siegerin mit 0:6, 2:6 verloren und hatte kaum eine Chance. „Es fehlen mir diese fünf bis zehn Prozent. Bis zu den Top 60 oder Top 50 komme ich gut klar. In den Top 20 oder Top 10 ist es echt eine andere Nummer. Selbst diese fünf bis zehn Prozent machen so einen Unterschied“, sagte Lys nach ihrem Aus bei Sporteurope.TV: „Auch im letzten Jahr habe ich lange gebraucht, um diese Intensität zu holen. Das ist jetzt mein Thema, diese Intensität wiederzufinden.“

US Open: Becker wird bei Lys deutlich

Becker bewertete die Aussagen im Studio des Streamingdienstes kritisch. Zunächst verwies der sechsmalige Grand-Slam-Sieger auf die sportlichen Voraussetzungen im Duell mit Andreeva.

„Der Aufschlag ist nicht ihre stärkste Waffe. Beim zweiten Aufschlag wird es noch viel schwieriger. Andreeva war auch die Favoritin, muss man dazu sagen“, sagte Becker. Doch dann wurde die Legende bei der Selbstwahrnehmung von Lys deutlich und nordete die deutsche Hoffnung ein.

„Für mich redet sie ein wenig zu viel vom letzten Jahr. Das ist eine Tennisspielerkrankheit. Wenn sie sagt, sie ist fünf oder zehn Prozent weg von der Weltspitze, ist das dann realistisch? Oder ist der Unterschied nicht größer? Ich habe gelesen, sie hat 0:6, 2:6 verloren. Ich hoffe, sie wird ein wenig realistischer. Letztes Jahr hat sie mir sehr gut gefallen, dieses Jahr hat sie einige Probleme – auch gesundheitlich. Ich meine, sie müsste ein wenig realistischer werden mit ihrer Spieleinschätzung von diesem Jahr“, lautete die klare Meinung des 58-Jährigen.

In der ist Lys auf Platz 98 abgerutscht. Die Hamburgerin gewann in diesem Jahr erst sechs Matches auf der WTA-Tour und kassierte 15 Niederlagen. Im vergangenen Jahr hatte Lys noch für Aufsehen gesorgt und sich zwischenzeitlich bis auf Platz 39 nach oben gespielt.