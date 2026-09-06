Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TENNIS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
HANDBALL
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Sabalenka weiter makellos

Sabalenka weiter makellos

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka marschiert bei den US Open ins Viertelfinale.
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka siegt souverän mit 6:1 und 6:1 gegen Polina Wjatscheslawowna Jazenk und steht dadurch in Runde drei der US Open 2026.
SID
Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka marschiert bei den US Open ins Viertelfinale.

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist auf der Jagd nach ihrem dritten US-Open-Titel in Folge weiter auf einem guten Weg.

Im Achtelfinale löste die Weltranglistenerste auch die komplizierte Aufgabe gegen Taylor Townsend (USA). 6:4, 6:3 hieß es am Ende für Sabalenka, die im gesamten Turnier noch keinen Satz abgegeben hat. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

US Open: Baut Sabalenka ihre Halbfinal-Serie aus?

„Ich bin wirklich froh, diese schwierige Gegnerin geschlagen zu haben“, sagte Sabalenka, die im Viertelfinale nun auf Marta Kostjuk (Ukraine) oder die Wimbledonsiegerin Linda Noskova aus Tschechien trifft. In den vergangenen fünf Jahren hat Sabalenka in Flushing Meadows immer mindestens das Halbfinale erreicht.

Die Belarussin hatte zuletzt sowohl in Toronto als auch in Cincinnati jeweils eine bittere Pleite im Achtelfinale kassiert. Dabei hatte sich die 28-Jährige teilweise in bedenklicher Verfassung präsentiert. Doch von ihrer einstigen Formschwäche ist in New York nichts mehr zu sehen.

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite