Sabalenka Sabalenka verteidigt umstrittenes Netz-Outfit

SPORT1 02.09.2026 • 12:39 Uhr Aryna Sabalenka zieht mit ihrem Outfit bei den US Open nicht nur Blicke, sondern auch Kritik an. Ihre Reaktion darauf ist eindeutlig.

Aryna Sabalenka hat bei den US Open auf die Diskussionen um ihr Outfit mit transparenter Netz-Optik reagiert. Die Weltranglistenerste war im Mixed-Doppel an der Seite von Novak Djokovic in einem Nike-Kleid im Mesh-Stil aufgelaufen, unter dem ein orangefarbener Sport-BH und Shorts durchschimmerten. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Nach den Reaktionen auf den Look zeigte sich die Belarussin unbeeindruckt. „Wen interessiert, was die Leute denken? Ich liebe es“, sagte Sabalenka. Der Auftritt in Flushing Meadows wurde damit auch abseits der Ergebnisse zum Gesprächsthema.

Das sagt Sabalenka zu ihrem viel diskutierten Outfit

Sabalenka lieferte zugleich die Erklärung für das Designkonzept ihres Ausrüsters. „Dieses Jahr war für Nike etwas ganz Besonderes. Es ging immer darum, eine Verbindung zu verschiedenen Sportarten zu finden. Surfen für die Australian Open, Ballett für Roland Garros, Cricket für Wimbledon. Jetzt ist Basketball dran – und wir sind in New York. Ist das nicht die perfekte Kombination?“, so Sabalenka.

Zum umstrittenen Kleid kombinierte Sabalenka zudem auffälligen Schmuck der New Yorker Firma Material Good. Laut Marca trug sie ein Set aus Kette, Armband und Ohrringen mit insgesamt mehr als 127 Karat – geschätzt im Wert von mehr als 344.000 Euro.

Sportlich ließ sich Sabalenka davon nicht ablenken. Gegen Camila Osorio gewann sie in Flushing Meadows mit 6:2 und 6:4.

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