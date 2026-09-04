US Open: Alcaraz hadert, erreicht aber das Achtelfinale

SID 04.09.2026 • 22:53 Uhr Carlos Alcaraz erreicht das Achtelfinale der US Open. Der Spanier scheint weiter keine Probleme mit dem lange verletzten Handgelenk zu haben - ist aber noch nicht in Topform.

Carlos Alcaraz hat im Fernduell um den Einzug ins Topstar-Finale mit Alexander Zverev vorgelegt und das Achtelfinale der US Open erreicht. Der Spanier schlug den Weltranglisten-113. Wu Yibing aus China nach einer letztlich souveränen Vorstellung mit 6:3, 6:4, 6:1. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Alcaraz hat nun 17 Grand-Slam-Matches in Folge für sich entschieden. Nummer 18 folgen zu lassen, dürfte am Sonntag ungleich schwieriger werden: Dann wartet auf den 23-Jährigen ein Duell mit dem US-Amerikaner Tommy Paul, dem 21. der Welt, der in der dritten Runde den Kasachen Alexander Bublik in fünf Sätzen schlug.

Von seiner Topform war Alcaraz gegen den Chinesen teilweise ein gutes Stück entfernt. Schon im ersten Satz gab er einmal seinen Aufschlag ab – er hat nun bereits mehr Breaks kassiert als bei seinem Titelgewinn im Vorjahr im gesamten Turnierverlauf.

US Open: Alcaraz schimpft ungewohnt laut

Besonders im zweiten Durchgang lief bei Alcaraz nicht viel zusammen, er schimpfte ungewohnt laut – und stellte dann doch auf 2:0 in den Sätzen, weil er in der entscheidenden Phase zur Stelle war.

Nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung will Alcaraz weiter Schwung für die großen Partien holen, die sich der Titelverteidiger in der zweiten Woche erhofft. Neben dem Weltranglistendritten schaffte es auch der US-Open-Sieger von 2021 locker ins Achtelfinale.