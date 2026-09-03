"Schon irgendwie schick": Williams-Schwestern voller Vorfreude

SID 03.09.2026 • 23:25 Uhr Das erfolgreichste Geschwisterpaar der Geschichte greift in New York noch einmal im Doppel an.

Venus Williams‘ Vorfreude kennt keine Grenzen. „Es ist schon irgendwie schick, bei den US Open mit seiner Schwester zu spielen“, sagte die nimmermüde 46-Jährige vor ihrem großen Comeback-Auftritt an der Seite ihrer Schwester Serena (44) in New York. In der Nacht auf Samstag (ab 1 Uhr) betritt das erfolgreichste Geschwisterpaar der Tennisgeschichte nach vier Jahren wieder gemeinsam den Court im Arthur Ashe Stadium.

„Ich werde mich auf jeden Fall voll fokussieren und freue mich riesig darauf“, sagte die ältere der beiden Williams-Schwestern vor dem Duell mit Chan Hao-Ching (Taiwan) und Maya Joint.

Venus Williams hatte in New York auch im Einzel gespielt, war dabei aber nicht über die erste Runde hinausgekommen; Serena verzichtete anders als in Wimbledon auf eine Teilnahme an der Einzelkonkurrenz.

Williams-Schwestern mit beeindruckender Bilanz

Die Williams-Schwestern zählen zu den erfolgreichsten Doppelpaarungen der Tennis-Geschichte. Gemeinsam gewannen die US-Amerikanerinnen 14 Grand-Slam-Titel im Doppel sowie drei olympische Goldmedaillen. Das erste Mal hatten sie 1997 auf Profi-Niveau gemeinsam auf dem Platz gestanden. Dieses Jahr schieden sie in Cincinnati in der ersten Runde aus.