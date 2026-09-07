Shelton fordert Alcaraz im Viertelfinale

SID 07.09.2026 • 03:21 Uhr Am Dienstag kommt es in New York zu einem Kracherspiel. Die Reise des wiedererstarkten Stefanos Tsitsipas bei den US Open ist beendet.

Carlos Alcaraz ist der große Favorit auf den Titel bei den US Open – im Viertelfinale wartet nun aber der erste echte Härtetest auf den spanischen Tennisstar. Der formstarke US-Hoffnungsträger Ben Shelton schlug im Achtelfinale den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:3, 6:2 und machte das Kracherduell am Dienstag (Ortszeit) perfekt.

Shelton verwandelte nach nur 1:51 Stunden seinen Matchball und brachte damit das gut besuchte Arthur Ashe Stadium zum Jubeln. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, es macht einfach so viel Spaß, hier zu spielen“, sagte Shelton und blickte nach vorne. Gegen Alcaraz werde er „besonderes Tennis“ brauchen, sagte der 23-Jährige: „Sein Niveau bisher war so beeindruckend.“