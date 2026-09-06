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Achtung, Zverev! Alcaraz setzt ein Statement

Achtung, Zverev! Alcaraz dreht auf

Carlos Alcaraz kommt auf seiner Titelmission bei den US Open immer besser in Fahrt.
Die Nummer drei der Welt, Carlos Alcaraz, steht trotz eines frühen Satzrückstands souverän in der dritten Runde der US Open.
SID
Carlos Alcaraz kommt auf seiner Titelmission bei den US Open immer besser in Fahrt.

Carlos Alcaraz schwingt sich zunehmend zum klaren Topfavoriten bei den US Open auf. Auch mit dem amerikanischen Publikumsliebling Tommy Paul hatte der Titelverteidiger aus Spanien keine Probleme und zog ins Viertelfinale von New York ein. Beim 6:4, 6:3, 6:4 zeigte Alcaraz seine bislang konstanteste Turnierleistung. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

„Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance“, freute sich Alcaraz, der erst zu Beginn der US Open nach mehrmonatiger Verletzungspause zurückgekehrt war. Ob er schon zurück zu alter Stärke gefunden habe, wurde Alcaraz im On-Court-Interview dann noch gefragt: „Ich denke schon“, antwortete er.

Der kommende Gegner könnte für den Spanier allerdings deutlich fordernder werden. US-Hoffnungsträger Ben Shelton spielt am Sonntagabend New Yorker Zeit gegen den wiedererstarkten zweimaligen Grand-Slam-Finalisten Stefanos Tsitsipas um den Einzug in das Highlight-Viertelfinale. Shelton hatte zuletzt beim Masters in Montréal triumphiert.

US Open: Alcaraz mit neuem Shirt

Alcaraz überraschte bei seinem Match gegen Paul mit einem neuen blassgrauen Shirt. An seiner dominanten Spielweise änderte sich allerdings nichts, Paul konnte den Spanier nur selten vor Probleme stellen.

Alcaraz‘ großer Titelrivale Alexander Zverev hatte sich schon vor der Partie beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des siebenmaligen Grand-Slam-Siegers nach der etwa viereinhalb Monate langen Pause gezeigt.

Alcaraz gab in den ersten vier Matches nur einen Satz ab – der topgesetzte Zverev hingegen hatte bereits zweimal über fünf Durchgänge kämpfen müssen, ehe ihm in der dritten Runde ein glatter Sieg über Alejandro Tabilo gelungen war.

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