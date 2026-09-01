Sturzflut im Himalaya: Olympiasiegerin Zheng spendet

SID 01.09.2026 • 07:13 Uhr Die Chinesin unterstützt eine Wohltätigkeitsorganisation mit einer Million Yuan.

Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya hat die chinesische Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen umgerechnet rund 130.000 Euro (eine Million Yuan) für Hilfsmaßnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.

„Sie wird den Fortgang der Hilfsmaßnahmen weiterhin aufmerksam verfolgen und hofft, dass ihre Landsleute im Katastrophengebiet die Schwierigkeiten schnellstmöglich überwinden und ihre Häuser wieder aufbauen können“, teilte die China Charity Federation mit.

In der vergangenen Woche waren Gletscherfluten von der Grenze zwischen Tibet und Nepal herabgestürzt. Fast 4500 Menschen werden vermisst, mehr als 900 Todesopfer wurden bereits bestätigt.