Sturzflut im Himalaya: Olympiasiegerin Zheng spendet

Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya hat die chinesische Tennis-Olympiasiegerin Zheng Qinwen umgerechnet rund 130.000 Euro (eine Million Yuan) für Hilfsmaßnahmen an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet.
Olympiasiegerin spendet nach Flut
Die Chinesin unterstützt eine Wohltätigkeitsorganisation mit einer Million Yuan.
Zheng spendet eine Million Yuan
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„Sie wird den Fortgang der Hilfsmaßnahmen weiterhin aufmerksam verfolgen und hofft, dass ihre Landsleute im Katastrophengebiet die Schwierigkeiten schnellstmöglich überwinden und ihre Häuser wieder aufbauen können“, teilte die China Charity Federation mit.
In der vergangenen Woche waren Gletscherfluten von der Grenze zwischen Tibet und Nepal herabgestürzt. Fast 4500 Menschen werden vermisst, mehr als 900 Todesopfer wurden bereits bestätigt.
Zheng, Goldmedaillengewinnerin von Paris 2024, tritt derzeit bei den US Open an. In der ersten Runde schlug die 23-Jährige Kristina Ljutowa aus Russland 4:6, 6:3, 6:1.