Tränen-Ausbruch von Fanliebling nach Coup bei US Open

Vincent Wuttke 04.09.2026 • 23:29 Uhr Taylor Townsend setzt ihren Lauf bei den US Open fort. Die Amerikanerin schaltet eine gesetzte Gegnerin aus und bricht danach in Tränen aus.

Taylor Townsend hat bei den US Open mal wieder für eine große Überraschung gesorgt und zum dritten Mal in ihrer Karriere das Achtelfinale erreicht. Die 30 Jahre alte Amerikanerin setzte sich in der dritten Runde gegen die an Nummer 15 gesetzte Diana Shnaider mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 durch und brach nach dem Matchball in Tränen aus.

Nun wartet auf den Fanliebling das Duell mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka. Für Townsend ist es eines der größten Highlights. „Ich bin verdammt nochmal aus dem Häuschen“, sagte sie auf dem Platz und lachte.

Townsend vergießt Tränen

Nach einem souveränen ersten Satz gegen Shnaider schien Townsend bereits auf dem Weg zum Sieg. Doch die aktuelle Nummer 96 der Weltrangliste musste nach dem verlorenen Tiebreak des zweiten Durchgangs aber noch einmal nachlegen. Im entscheidenden Satz behielt sie gegen die Nummer 15 des Turniers die Kontrolle und machte nach 2:27 Stunden den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt.

Für Townsend ist es das zweite Jahr in Folge, in dem sie beim Heim-Grand-Slam das Achtelfinale erreicht. Ohnehin spielt sie in New York stets in Topform. (US Open 2026 täglich im LIVETICKER)

Einst wurde Townsend eine riesige Karriere vorhergesagt. Bei den Juniorinnen gewann sie die Australian Open, Wimbledon und die US Open, war außerdem die Nummer 1 der Weltrangliste. Doch bei den Profis blieb der große Durchbruch bis heute aus. Die höchste Platzierung stammt aus dem Jahr 2024 mit Rang 46.

Die gesamte Laufbahn kämpft die Linkshänderin mit ihrem Gewicht. Patrick McEnroe, damals Verantwortlicher des amerikanischen Tennisverbandes für die Spielerentwicklung, griff schon zu Juniorentagen zu drastischen und viel kritisierten Mitteln. Der Verband strich Townsend die finanzielle Übernahme der Reisekosten, bis sie Gewicht verliere. „Ich habe geweint, ich war am Boden zerstört“, erinnerte sich die Spielerin Jahre später.

Im Doppel ist Townsend derweil seit Jahren in der Weltklasse angekommen. Drei Grand Slams gewann sie mit Katerina Siniakova bereits und war 2025 die Nummer 1 der Welt. Aktuell wird sie auf Rang zwei geführt.