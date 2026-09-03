US Open: Böses Erwachen für Zverev-Konkurrent Auger-Aliassime

Wieder ein großer Konkurrent weniger für Alexander Zverev auf dem Weg zum erhofften zweiten Grand-Slam-Titel: Mit Félix Auger-Aliassime ist einer der Mitfavoriten bereits in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden.
Böses Erwachen für Zverev-Konkurrent
Der an Position drei gesetzte Kanadier musste sich mit offensichtlichen körperlichen Problemen dem ungesetzten Karen Khachanov geschlagen geben. „Ich habe natürlich gesehen, dass er Probleme hatte. Das ist Teil unseres Sport. Ich wünsche ihm, dass es ihm schnell besser geht“, sagte Khachanov nach dem Matchball.
Auger-Aliassime scheidet angeschlagen aus
Nach etwas mehr als drei Stunden war das 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6 aus Sicht von Auger-Aliassime besiegelt. Im vergangenen Jahr hatte der Kanadier auf seinem Weg ins Halbfinale noch Zverev ausgeschaltet, diesmal lief es von Beginn an nicht rund. Doch auch die Vorbereitung hatte schon unter keinen guten Vorzeichen gestanden. So musste der Kanadier aufgrund von Rückenschmerzen sogar das Masters in seiner Heimat in Montreal absagen. „Ich glaube, er könnte auch etwas Größeres haben“, mutmaßte Barbara Rittner bei Sporteurope.
Neben Auger-Aliassime ist auch der an Position vier gesetzte Novak Djokovic bereits nicht mehr im Turnier.