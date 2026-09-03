Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
TENNIS
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Grand Slams>

US Open: Böses Erwachen für Zverev-Konkurrent Auger-Aliassime

Böses Erwachen für Zverev-Konkurrent

Der Kanadier Félix Auger-Aliassime wirkt körperlich nicht auf der Höhe und muss seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel wieder begraben.
Die US Open 2026 stehen an. Hier gibt es die wichtigsten Infos und Fakten zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.
SID
Der Kanadier Félix Auger-Aliassime wirkt körperlich nicht auf der Höhe und muss seinen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel wieder begraben.

Wieder ein großer Konkurrent weniger für Alexander Zverev auf dem Weg zum erhofften zweiten Grand-Slam-Titel: Mit Félix Auger-Aliassime ist einer der Mitfavoriten bereits in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden.

Der an Position drei gesetzte Kanadier musste sich mit offensichtlichen körperlichen Problemen dem ungesetzten Karen Khachanov geschlagen geben. „Ich habe natürlich gesehen, dass er Probleme hatte. Das ist Teil unseres Sport. Ich wünsche ihm, dass es ihm schnell besser geht“, sagte Khachanov nach dem Matchball.

Auger-Aliassime scheidet angeschlagen aus

Nach etwas mehr als drei Stunden war das 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6 aus Sicht von Auger-Aliassime besiegelt. Im vergangenen Jahr hatte der Kanadier auf seinem Weg ins Halbfinale noch Zverev ausgeschaltet, diesmal lief es von Beginn an nicht rund. Doch auch die Vorbereitung hatte schon unter keinen guten Vorzeichen gestanden. So musste der Kanadier aufgrund von Rückenschmerzen sogar das Masters in seiner Heimat in Montreal absagen. „Ich glaube, er könnte auch etwas Größeres haben“, mutmaßte Barbara Rittner bei Sporteurope.

Neben Auger-Aliassime ist auch der an Position vier gesetzte Novak Djokovic bereits nicht mehr im Turnier.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Alle Spiele der US Open im Tennis LIVE und in voller Länge bei Sporteurope.TV!

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite